नूंह के डिंगरहेड़ी गांव में तेंदुआ जैसा जानवर दिखने से दहशत, CCTV में कैद तस्वीर

नूंह: हरियाणा के नूंह में तावडू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव डिंगरहेड़ी में एक संदिग्ध जानवर दिखने से दहशत फैल गई. रविवार देर रात से लेकर सोमवार सुबह तक ये जानवर लोगों के घरों के आंगन में देखा गया है. दिखने से जानवर की छवि तेंदुए जैसी लग रही है. एक मकान परिसर में लगे सीसीटीवी में जानवर कैद हो गया. जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों में दहशत: ग्रामीण गौरव और पुष्पा ने बताया कि "रविवार रात करीब 8 बजे मकान के सीसीटीवी में पहले एक जानवर की परछाई नजर आई. डरकर उन्होंने फुटेज की दोबारा जांच की तो 16 सेकंड के वीडियो में एक संदिग्ध जानवर नजर आया. इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. लेकिन उस समय कुछ भी नहीं मिला. सोमवार सुबह पुष्पा ने गाय के पास फिर उसी जानवर को देखा. सूचना वन्यजीव विभाग को दी गई. वन्य विभाग की टीम और मोहम्मदपुर अहीर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे".