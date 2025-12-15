ETV Bharat / state

नूंह के डिंगरहेड़ी गांव में तेंदुआ जैसा जानवर दिखने से दहशत, CCTV में कैद तस्वीर

नूंह में तेंदुआ जैसा जानवर दिखने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. वन्यविभाग की टीम जांच में जुटी है.

नूंह में संदिग्ध जानवर दिखने से दहशत
नूंह में संदिग्ध जानवर दिखने से दहशत (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

December 15, 2025

Updated : December 15, 2025 at 12:53 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में तावडू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव डिंगरहेड़ी में एक संदिग्ध जानवर दिखने से दहशत फैल गई. रविवार देर रात से लेकर सोमवार सुबह तक ये जानवर लोगों के घरों के आंगन में देखा गया है. दिखने से जानवर की छवि तेंदुए जैसी लग रही है. एक मकान परिसर में लगे सीसीटीवी में जानवर कैद हो गया. जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों में दहशत: ग्रामीण गौरव और पुष्पा ने बताया कि "रविवार रात करीब 8 बजे मकान के सीसीटीवी में पहले एक जानवर की परछाई नजर आई. डरकर उन्होंने फुटेज की दोबारा जांच की तो 16 सेकंड के वीडियो में एक संदिग्ध जानवर नजर आया. इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. लेकिन उस समय कुछ भी नहीं मिला. सोमवार सुबह पुष्पा ने गाय के पास फिर उसी जानवर को देखा. सूचना वन्यजीव विभाग को दी गई. वन्य विभाग की टीम और मोहम्मदपुर अहीर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे".

नूंह के डिंगरहेड़ी गांव में तेंदुआ (Etv Bharat)

ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह: विभाग के कर्मचारी मुबीन आकाश और इत्तेफाक ने जानवर के पगमार्कों की तलाश शुरु कर दी. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. वन्यजीव विभाग के अधिकारियों का कहना है कि "फुटेज में तेंदुआ जैसा जानवर नजर आ रहा है. लेकिन पगमार्ग अभी साफ नहीं हो पाए हैं. इसलिए तेंदुए के होने की पुष्टि करना मुश्किल है". बता दें कि डिंगरहेड़ी गांव पहाड़ियों के नजदीक स्थित है, इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है. ऐसे में जानवर भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. फिलहाल ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

