ETV Bharat / state

घर के अंदर शान से बैठा हुआ था तेंदुआ, देखते ही घरवालों के उड़े होश, मौहल्ले में अफरा तफरी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की यह घटना गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे इलाके की है.

LEOPARD IN HOUSE
घर के अंदर तेंदुआ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत खिरकी में उस समय अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब एक तेंदुआ अचानक रिहायशी मकान में घुस गया.

घर के अंदर घुसा तेंदुआ

यह घटना गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव की है. टाइगर रिजर्व से लगे गांव खिरकी में हरीशचंद्र यादव के घर में अचानक तेंदुआ घुस आया. तेंदुआ कहां से और कैसे घर के अंदर आया, इसकी भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन घरवालों ने अचानक घर के अंदर बने सेल्फ पर तेंदुए को बैठे देखा. तेंदुए को देखते ही घरवालों के होश उड़ गए. परिवार के लोग जान बचाने इधर उधर भागने लगे. वहीं आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी दहशत में अपने घरों को छोड़ कर भाग गए.

वन विभाग के कठिन रेस्क्यू के बाद शिकंजे में तेंदुआ

घर में तेंदुआ घुसने की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया. टीम ने सबसे पहले पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की, ताकि कोई भी ग्रामीण तेंदुए के संपर्क में न आए और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके. कर्मचारियों की मदद से सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

करीब कई घंटों तक चले कठिन रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया और उसे घर के अंदर से बाहर निकाल लिया. घटना के बाद पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने की मांग की है. वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा और इलाके में गश्त बढ़ाई जाएगी.

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत, एमसीबी के जनकपुर की घटना, वन विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा
जशपुर में प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, कलेक्टर और एसएसपी ने किया मौका मुआयना, ड्रोन से भी निगरानी
CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला केस में 2 अरेस्ट, 27 अप्रैल तक EOW और ACB की रिमांड पर रहेंगे

TAGGED:

GURU GHASIDAS TIGER RESERVE
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
घर के अंदर तेंदुआ
LEOPARD IN HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.