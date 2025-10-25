ETV Bharat / state

अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास तेंदुआ दिखा, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी

Leopard in Ambala: एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते अंबाला शहर में तेंदुआ या बाघ होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया.

October 25, 2025

अंबाला: एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते अंबाला शहर में तेंदुआ या बाघ होने की सूचना से हड़कंप मचा है. एयरफोर्स की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया है. जिसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते गांवों में पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है. इस मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें एक जंगली जानवर दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी एयरफोर्स स्टेशन का है.

अंबाला में तेंदुआ दिखने से हड़कंप: अंबाला शहर के धुलकोट गांव में तेंदुआ या बाघ जैसा जानवर देखे जाने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. एयरफोर्स अधिकारियों ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी. एयरफोर्स की तरफ से CCTV फुटेज भी साझा किया गया है. जिसमें जंगली जानवर दिखाई दे रहा है. अंबाला प्रशासन की तरफ से एयरफोर्स के आस-पास के गांवों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है.

अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते गांव में तेंदुए की सूचना (Etv Bharat)

एयरफोर्स ने जारी किया सीसीटीवी वीडियो: बता दें कि धुलकोट गांव एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक है. उन्ही के एक कैमरे में जंगली जानवर कैद हुआ और एयरफोर्स ने ग्रामीणों को अलर्ट किया. जिसके बाद से ग्रामीण भी डंडे व हथियारों के साथ जानवर को ढूंढने में जुट गए. पुलिस और वन विभाग की टीम भी जंगली जानवर को ढूंढने की कोशिश कर रही है. लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली.

अंबाला पुलिस और वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी: अंबाला पुलिस और वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है. अंबाला पुलिस का कहना है कि "सर्च ऑपरेशन जारी है. जानवर कौन सा है. इसका पता नहीं चल पाया है."

