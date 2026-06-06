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धमतरी में तेंदुए की दहशत: पोल्ट्री फार्म में घुसकर मुर्गियों का किया शिकार

जानकारी के अनुसार बुधवार-गुरुवार की रात तेंदुआ पोल्ट्री फार्म की जाली तोड़कर अंदर पहुंचा. अचानक तेंदुए को देखकर फार्म में मौजूद मुर्गियां इधर-उधर भागने लगीं. इस दौरान तेंदुए ने कई मुर्गियों का शिकार किया. CCTV फुटेज में तेंदुआ एक मुर्गी को मुंह में दबाकर फार्म के भीतर घूमता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि इसी पोल्ट्री फार्म में तेंदुए के घुसने की यह तीसरी घटना है. लगातार हो रही घटनाओं से फार्म संचालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं आसपास के गांवों के लोग भी भय के साये में जी रहे हैं.

धमतरी: जिले में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जिले के केरेगांव रेंज अंतर्गत ग्राम मोहलई स्थित एक पोल्ट्री फार्म में तेंदुआ जाली तोड़कर घुस गया और मुर्गियों का शिकार कर लिया. पूरी घटना फार्म में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि मोहलई गांव के पोल्ट्री फार्म में तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिली है. इससे पहले भी इस क्षेत्र में तेंदुआ आ चुका है. वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी जा रही है. डीएफओ ने बताया कि पोल्ट्री फार्म में हुए नुकसान का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित संचालक को नियमानुसार सहायता मिल सके.

वेस्ट डिस्पोजल बना आकर्षण का कारण

वन विभाग के अनुसार पोल्ट्री फार्म से निकलने वाले वेस्ट और उसकी गंध भी तेंदुए को आकर्षित कर सकती है. इस कारण फार्म संचालकों को वेस्ट डिस्पोजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामीणों के लिए वन विभाग की सलाह

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने बताया कि तेंदुआ छोटे बच्चों पर अधिक हमला करता है और अधिकांश घटनाएं शाम 5 बजे के बाद सामने आती हैं. ऐसे में बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ें, रात में खुले आंगन में न सोएं तथा तेंदुए की गतिविधि दिखने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें.तेंदुए की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग सतर्क है, वहीं ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है.