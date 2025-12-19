ETV Bharat / state

सरसों के खेत में छिपा बैठा था लेपर्ड, दो किसानों पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती

चूरू में लेपर्ड ने अचानक दो किसानों पर हमला बोल दिया. एक किसान के सिर में गंभीर चोट आई है.

Leopard attacks farmers
लेपर्ड ने किसानों पर किया हमला (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
चूरू: जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव धोधलिया में शुक्रवार को खेत में सरसों की फसल के बीच छिपे बैठे एक लेपर्ड ने दो किसानों पर हमला कर दिया. अचानक से लेपर्ड के हमले से आस-पड़ोस के खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया. दो किसानों पर हमला कर लेपर्ड दूसरे खेतों की और भाग निकला. लेपर्ड के हमले में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई. घायल किसानों को तुरंत राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल चल रहा है.

लेपर्ड के हमले में धोधलिया निवासी 27 वर्षीय राकेश और 25 वर्षीय गोविंदराम अपने खेत में सरसों की फसल में पानी की लाइन बदलने गए थे. दोनों अलसुबह 4 बजे खेत पहुंचे थे. इसी दौरान लेपर्ड ने किसानों पर हमला कर दिया. सूचना पर कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार अस्पताल पहुंचे और लेपर्ड के मूवमेंट की जानकारी जुटाई. पुलिस ने बताया खेत में कृषि कार्य करते समय तेंदुए ने किसानों पर हमला किया. मामले की जानकारी जुटाकर संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है. वहीं वन विभाग के कार्मिक गजेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. जयपुर से भी एक टीम चूरू के लिए रवाना हो चुकी है.

शोर मचाने पर भागा लेपर्ड: लेपर्ड ने अचानक किसानों पर हमला कर दिया. जिससे राकेश के सिर में गंभीर चोट आई. लेपर्ड के हमले में घायल किसानों के शोर मचाने पर आसपास के खेतों से ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने तुरंत दोनों घायलों को निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया. अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार शुरू किया.

