VTR से भटक कर अपने शिकार को ढूंढ रहा तेंदुआ, खेतों में पैरों के निशान से दहशत
बगहा में VTR से भटक कर तेंदुआ ग्रामीण इलाके में अपने शिकार को ढ़ूंढ रहा है. खेत में तेंदुआ का पग मार्ग दिखने से दहशत.
Published : June 9, 2026 at 12:40 PM IST
बगहा: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटककर एक तेंदुआ उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया है, जिससे सीमावर्ती गांवों और किसानों में भारी डर का माहौल है. वर्तमान में यह तेंदुआ पिपरासी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है और अपने शिकार की तलाश में सक्रिय है.
गन्ने के खेतों में मिले तेंदुए के ताजा पगचिह्न: सोमवार की सुबह जब किसान संदीप कुशवाहा, शंभू कुशवाहा और अन्य ग्रामीण अपने गन्ने के खेतों में यूरिया डालने गए, तो उन्होंने वहां तेंदुए के ताजा पगचिह्न देखे. किसानों के अनुसार, तेंदुआ अभी भी उसी क्षेत्र के आसपास मंडरा रहा है जहां उसने हाल ही में शिकार किया था.
यूपी पुलिस क्षेत्र में हिरण का शिकार: तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि तब हुई जब उसने शनिवार को यूपी के जटहा बाजार थानाक्षेत्र के कटाई भरपूरवा सरेह में एक हिरण को अपना निवाला बनाया. सूचना मिलने पर यूपी वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण के शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सुरक्षा के लिए हथियार लेकर खेत जा रहे किसान: तेंदुए के खौफ के कारण ग्रामीणों ने अपने काम करने के तरीके बदल दिए हैं. खेती का काम जरूरी होने के कारण किसान अब अकेले जाने के बजाय चार-पांच की टोली में खेतों की ओर जा रहे हैं. आत्मरक्षा के लिए ग्रामीण अपने साथ लाठी-डंडे और अन्य पारंपरिक हथियार लेकर चल रहे हैं.
तेंदुए को रेस्क्यू करने की उठ रही मांग: स्थानीय मुखिया नंदेश्वर चौरसिया ने वन विभाग को इस स्थिति से अवगत कराया है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाए और उसे वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए ताकि किसी अप्रिय मानवीय घटना को टाला जा सके.
"सोमवार को जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपूरवा गांव निवासी संदीप कुशवाहा, शंभू कुशवाहा आदि किसान को गन्ना के खेत में खाद देने गये हुए थे. इसी दौरान उन्होंने ने खेत में और हिरण के शव स्थल पर तेंदुए के पग मार्क मिले."-नंदेश्वर चौरसिया, मुखिया
वन विभाग की टीम का इंतजार: किसानों द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था. यूपी और बिहार दोनों राज्यों के वन अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ तेंदुए की लोकेशन ट्रैक करने की आवश्यकता है.
"वर्तमान में बारिश होने के कारण किसान अपने गन्ने के खेत में खाद देने के साथ ही धान की बुवाई और रोपणी आदि के लिए जाने को मजबूर हैं. इसको देखते हुए आ सुरक्षा के मद्देनजर किसान हथियार लेकर समूह में जा रहे है."-किसान
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