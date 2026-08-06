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दुधवा नेशनल पार्क से खूंखार तेंदुए का रेस्क्यू, रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया

दुधवा नेशनल पार्क से खूंखार तेंदुए का रेस्क्यू ( Photo Credit; ETV Bharat )

चित्रकूट: रानीपुर टाइगर रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व से लाई गई एक मादा तेंदुए को गुरुवार सुबह सुरक्षित रानीपुर टाइगर रिजर्व जंगल में छोड़ दिया गया. वन विभाग के अनुसार तेंदुआ दुधवा टाइगर रिजर्व के नॉर्थ खीरी डिवीजन के बैरियन बीट से 5 अगस्त को रेस्क्यू किया गया था. आबादी क्षेत्र में लगातार विचरण और पालतू पशुओं को निवाला बनाने बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया और रानीपुर टाइगर रिजर्व के मानिकपुर वन रेंज प्रथम के कल्याणपुर चौरी बीट में छोड़ा गया. तेंदुए को रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया (Video Credit; ETV Bharat)

वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद रानीपुर को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. विंध्य पर्वतमाला से घिरा यह क्षेत्र आज इको-टूरिज्म और समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल, बारहसिंगा, नीलगाय समेत अनेक वन्यजीव और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं.