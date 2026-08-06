दुधवा नेशनल पार्क से खूंखार तेंदुए का रेस्क्यू, रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया
दुधवा से लाई गई मादा तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित रानीपुर टाइगर रिजर्व जंगल में छोड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:20 PM IST
चित्रकूट: रानीपुर टाइगर रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व से लाई गई एक मादा तेंदुए को गुरुवार सुबह सुरक्षित रानीपुर टाइगर रिजर्व जंगल में छोड़ दिया गया. वन विभाग के अनुसार तेंदुआ दुधवा टाइगर रिजर्व के नॉर्थ खीरी डिवीजन के बैरियन बीट से 5 अगस्त को रेस्क्यू किया गया था.
आबादी क्षेत्र में लगातार विचरण और पालतू पशुओं को निवाला बनाने बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया और रानीपुर टाइगर रिजर्व के मानिकपुर वन रेंज प्रथम के कल्याणपुर चौरी बीट में छोड़ा गया.
वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद रानीपुर को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. विंध्य पर्वतमाला से घिरा यह क्षेत्र आज इको-टूरिज्म और समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल, बारहसिंगा, नीलगाय समेत अनेक वन्यजीव और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं.
रेस्क्यू और स्थानांतरण अभियान में दुधवा टाइगर रिजर्व के रेंजर भूपेंद्र चौधरी, दुधुवा टाइगर रिजर्व के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. दयाशंकर तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व के मानिकपुर वन रेंज प्रथम के रेंजर सुशील श्रीवास्तव व उनकी टीम शामिल रही.
डॉ. दयाशंकर ने बताया कि मादा तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है. उन्होंने बताया कि निघासन क्षेत्र में लगाए गए आठ पिंजरों की मदद से 2 अगस्त को एक नर और 4 अगस्त को एक मादा और 5 अगस्त को दूसरी मादा तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया. पहले दोनों तेंदुओं को दुधवा के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया, जबकि 5 अगस्त को पकड़ी गई इस मादा तेंदुए को रानीपुर टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया.
वहीं रानीपुर टाईगर रिजर्व के क्षेत्रीय वनाधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क से ग्रामीण क्षेत्र के मूर्तिहा गांव से मंगलवार को पकड़े गए तेदुवे को सुरक्षित बचा लिया गया था, जिसको गुरुवार सुबह कल्याणपुर बीट के चौरी जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया.
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