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नूंह में तेंदुए की मौत से हड़कंप, अरावली की तलहटी में मिला शव, जांच में जुटा विभाग

नूंह में तेंदुए की मौत से हड़कंप ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले के अरावली क्षेत्र से सटे पलड़ी गांव में शुक्रवार सुबह तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव गांव के कब्रिस्तान के पास अरावली की तलहटी में पड़ा मिला. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. महिला ने सबसे पहले देखा तेंदुआ: वन्य जीव विभाग के निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि, "सुबह गांव की एक महिला कब्रिस्तान के पास गई थी. इसी दौरान उसकी नजर अरावली की तलहटी में पड़े तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए को मृत देखकर महिला घबरा गई और तुरंत वापस गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद विभाग को सूचना दी गई. महिला ने तेंदुए को मृत अवस्था में देखा था. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को सुरक्षित कब्जे में लिया गया." अरावली की तलहटी में मिला शव, जांच में जुटा विभाग (ETV Bharat) शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान: विभाग की प्राथमिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. अधिकारियों के अनुसार मृत तेंदुए की उम्र करीब तीन वर्ष थी. पहली नजर में वह स्वस्थ दिखाई दे रहा था. ऐसे में अचानक हुई मौत ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है.