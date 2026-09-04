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नूंह में तेंदुए की मौत से हड़कंप, अरावली की तलहटी में मिला शव, जांच में जुटा विभाग

नूंह के पलड़ी गांव में तीन साल के तेंदुए का शव मिला. फिलहाल विभाग जांच में जुटा है.

Nuh Leopard Death
नूंह में तेंदुए की मौत से हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 2:34 PM IST

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नूंह: नूंह जिले के अरावली क्षेत्र से सटे पलड़ी गांव में शुक्रवार सुबह तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव गांव के कब्रिस्तान के पास अरावली की तलहटी में पड़ा मिला. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

महिला ने सबसे पहले देखा तेंदुआ: वन्य जीव विभाग के निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि, "सुबह गांव की एक महिला कब्रिस्तान के पास गई थी. इसी दौरान उसकी नजर अरावली की तलहटी में पड़े तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए को मृत देखकर महिला घबरा गई और तुरंत वापस गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद विभाग को सूचना दी गई. महिला ने तेंदुए को मृत अवस्था में देखा था. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को सुरक्षित कब्जे में लिया गया."

अरावली की तलहटी में मिला शव, जांच में जुटा विभाग (ETV Bharat)

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान: विभाग की प्राथमिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. अधिकारियों के अनुसार मृत तेंदुए की उम्र करीब तीन वर्ष थी. पहली नजर में वह स्वस्थ दिखाई दे रहा था. ऐसे में अचानक हुई मौत ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: वन्य जीव विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट आने में करीब तीन दिन का समय लग सकता है. इसके बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी. फिलहाल विभाग सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रहा है.

जहरीले जीव के काटने की भी आशंका: वन्य जीव विभाग के सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर यह संभावना भी जताई जा रही है कि तेंदुए की मौत किसी जहरीले जीव या सांप के काटने से हुई हो सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस संभावना की पुष्टि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

अरावली क्षेत्र में पहले भी मिले हैं शव: नूंह के अरावली क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही अक्सर देखी जाती है. पलड़ी के अलावा पढ़ेनी, भंगवो और बिस्सर अकबरपुर सहित कई इलाकों में पहले भी तेंदुओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. इससे वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं.

मानव-वन्यजीव टकराव की चुनौती: विशेषज्ञों के मुताबिक भोजन और पानी की तलाश में तेंदुए कई बार आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर लेते हैं. इससे मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव का खतरा बढ़ जाता है. पलड़ी में तेंदुए की मौत के बाद वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके.

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