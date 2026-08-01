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घर में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों पर जानलेवा हमला, फिर खुद मिला मृत

तेंदुए की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है. वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Leopard Dies In Dhamtari
धमतरी में तेंदुए की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: वनांचल क्षेत्र नगरी के बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में शुक्रवार देर रात एक तेंदुआ अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया. तेंदुए ने एक घर के भीतर घुसकर दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया. हैरत की बात यह भी है कि तेंदुआ भी घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ा मिला.

तेंदुए के हमले से जख्मी

बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में देर रात एक तेंदुआ जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया. इसके बाद वह एक घर में घुस गया. उस समय धरम नेताम (40 वर्ष) और गांधी नेताम (करीब 50 वर्ष) घर पर मौजूद थे. तेंदुए के अचानक हमला करने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घायलों को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया गया.

दोनों घायल नगरी सिविल अस्पताल में भर्ती

परिजन और ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को नगरी सिविल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

रात में तेंदुआ आया. तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे घायल हो गया. रात की घटना है. हाथ-पीठ पर चोट लगी है-धरम नेताम, घायल

दो लोगों पर हमला हुआ है. दोनों घायल हैं. नगरी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. सभी नागरिकों को वन विभाग के निर्देश का पालन करना चाहिए और जंगल जाने से बचना चाहिए-प्रमोद कुंजाम, जनपद सदस्य

तेंदुए ने भी दम तोड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ भी घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. ग्रामीणों से सूचना मिलते ही वन विभाग के एसडीओ, रेंजर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

कर्राघाटी में तेंदुए के हमले की सूचना मिली. पहले हॉस्पिटल गए और दोनों घायलों को देखा. तात्कालिक सहायता राशि भी दी गई. फिर वनविभाग की टीम कर्राघाटी पहुंची. तेंदुआ घर में मृत अवस्था में मिला-संजय रऊतिया, एसडीओ, वन विभाग

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटनास्थल से सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही तेंदुए की मौत की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी. फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि तेंदुए की मौत किसी चोट, दम घुटने या किसी अन्य कारण से हुई है. इधर घटना के बाद कर्राघाटी गांव सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

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