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सावधान! तेंदुआ घूम रहा है....रेवाड़ी के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पगमार्क मिलने से हड़कंप

रेवाड़ी के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पगमार्क मिलने से हड़कंप ( ETV Bharat )

Leopard in Rewari Agricultural University : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में तेंदुए जैसे जानवर के दिखाई देने की सूचना से हड़कंप मच गया. गेट नंबर-2 के पास एक कर्मचारी ने बड़े जानवर को देखकर तेंदुआ होने का संदेह जताया. सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग को परिसर में जानवर के पैरों के निशान मिले हैं, जो कि तेंदुए के होने का शक जताया गया है. एहतियात के तौर पर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

तेंदुए के होने का शक जताया : विश्वविद्यालय कर्मचारी राहुल कुमार ने बताया कि वह बावल से घर का सामान लेकर लौट रहे थे. शाम करीब 5:15 बजे मुख्य गेट से परिसर में प्रवेश करते समय बेरियों की तरफ से एक बड़ा जानवर निकलकर फालसेन की ओर जाता दिखाई दिया. उसके आकार को देखकर उन्हें तेंदुआ होने का संदेह हुआ. उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी कर्मचारियों को सूचना दी.