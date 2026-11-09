सावधान! तेंदुआ घूम रहा है....रेवाड़ी के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पगमार्क मिलने से हड़कंप
Leopard in Rewari Agricultural University : हरियाणा के रेवाड़ी के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तेंदुए के पगमार्क मिले हैं जिसके बाद दहशत का आलम है.
Published : November 9, 2026 at 4:32 PM IST
Leopard in Rewari Agricultural University : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में तेंदुए जैसे जानवर के दिखाई देने की सूचना से हड़कंप मच गया. गेट नंबर-2 के पास एक कर्मचारी ने बड़े जानवर को देखकर तेंदुआ होने का संदेह जताया. सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग को परिसर में जानवर के पैरों के निशान मिले हैं, जो कि तेंदुए के होने का शक जताया गया है. एहतियात के तौर पर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
तेंदुए के होने का शक जताया : विश्वविद्यालय कर्मचारी राहुल कुमार ने बताया कि वह बावल से घर का सामान लेकर लौट रहे थे. शाम करीब 5:15 बजे मुख्य गेट से परिसर में प्रवेश करते समय बेरियों की तरफ से एक बड़ा जानवर निकलकर फालसेन की ओर जाता दिखाई दिया. उसके आकार को देखकर उन्हें तेंदुआ होने का संदेह हुआ. उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी कर्मचारियों को सूचना दी.
ये भी पढ़ें : नूंह में जंगली बिल्ली से दहशत, बकरी-कुत्तों पर किया हमला, लोगों ने पिंजड़े में बंद किया
सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए : एक अन्य सुरक्षा कर्मचारी ने भी इसी तरह का जानवर देखने की बात कही. इसके बाद कर्मचारियों को समूह में रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए. सूचना मिलने के करीब 10 मिनट में बावल थाना की आरबी-112 पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी. टीम दीपावली के दिन सुबह करीब 9 बजे परिसर पहुंची और घटनास्थल व आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान जानवर के पैरों के निशान मिले.
तेंदुए का पगमार्क : बावल क्षेत्र में इससे पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व का टाइगर एसटी-233 भी पहुंचा था. वो झाबुआ के जंगलों में करीब एक महीने तक रहा था. बाद में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में उसकी मौत हो गई थी. पुराने घटनाक्रम के कारण इस बार भी टाइगर आने की चर्चाएं शुरू हुईं. हालांकि, मौजूदा मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने मिले पगमार्क को तेंदुए का बताया है. अरावली क्षेत्र में तेंदुओं की मौजूदगी को देखते हुए कर्मचारियों और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
ये भी पढ़ें : नूंह में तेंदुए की मौत से हड़कंप, अरावली की तलहटी में मिला शव, जांच में जुटा विभाग