वाराणसी में आखिरकार पकड़ा गया तेंदुआ, पिछले एक महीने से बनी थी दहशत
सबसे पहले कैंटोनमेंट एरिया के स्कूल में देखा गया था जंगली जानवर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:38 PM IST
वाराणसी : शहर कैंटोनमेंट क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से तेंदुआ देखने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने कई स्थानों पर पिंजरा लगाया. सोमवार को कैंटोनमेंट के बंगला नंबर 61 के पास तेंदुआ पिंजरे में फंस गया. इसके बाद पूरे क्षेत्र में यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई. लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे.
तेंदुआ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग ने आम जनमानस को उस स्थान पर आने से रोकने के लिए कहा है.
बताते चलें कि 18 अक्टूबर के आसपास सबसे पहले कैंटोनमेंट स्थित स्कूल में तेंदुए को देखा गया था. स्कूल में छुट्टी के बाद रात में सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ था. जिसके बाद से लोग भयभीत थे. उसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहा था.
तेंदुआ जहां पर पकड़ा गया है, वह वाराणसी का पोस्ट इलाका है. यहां पर कई स्कूल हैं. इसके अलावा यहीं पर 39 जीटीसी आर्मी का कैंप है और कई बड़े अधिकारी भी रहते हैं. ऐसे में तेंदुआ के पकड़े जाने से सभी ने राहत की सांस ली है.
दूसरी ओर वन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बंगला नंबर 61 में तेंदुए को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद लिया गया है. इस संबंध में टीम द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया जा रहा है, ताकि आम जनता एवं वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
आम जनता से अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखें, घटनास्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें.
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