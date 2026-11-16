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वाराणसी में आखिरकार पकड़ा गया तेंदुआ, पिछले एक महीने से बनी थी दहशत

वाराणसी में तेंदुआ पिंजरे में कैद ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : शहर कैंटोनमेंट क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से तेंदुआ देखने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने कई स्थानों पर पिंजरा लगाया. सोमवार को कैंटोनमेंट के बंगला नंबर 61 के पास तेंदुआ पिंजरे में फंस गया. इसके बाद पूरे क्षेत्र में यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई. लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे.

वाराणसी में तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit; ETV Bharat) तेंदुआ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग ने आम जनमानस को उस स्थान पर आने से रोकने के लिए कहा है.