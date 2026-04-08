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कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, गर्मी बढ़ते ही जंगली जीवों ने किया गांव का रुख

गांव वालों ने समय पर अगर वन विभाग को सूचना नहीं दी होती, तो तेंदुए की जान भी जा सकती थी.

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कुएं में गिरा तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 9:10 PM IST

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एमसीबी: गर्मी का मौसम आते ही जंगली जीव पानी और खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं. पानी की तलाश में एक तेंदुआ जैसे ही कुएं के पास पहुंचा वो गहरे कुएं में जा गिरा. गांव वालों ने जब कुएं से गुर्राने की आवाज सुनी तो कुएं में झांककर देखा. कुएं में देखा तो पाया कि एक तेंदुए कुएं के पानी में तैर रहा है. आनन-फानन में तेंदुए की सूचना वन विभाग को गांव वालों ने दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर दलबल के साथ पहुंची. टीम ने बड़ी कुशलता के साथ तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया. वन विभाग ने तेंदुए को सकुशल निकालकर उसे वापस जंगल की ओर छोड़ दिया.

कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन

गांव वालों बताया कि गर्मी बढ़ गई है. ऐसे में ये तेंदुआ पानी की तलाश में भटककर यहां पहुंचा होगा. जिस इलाके में तेंदुआ कुएं में गिरा वो इलाका वनमंडल मनेंद्रगढ़ के उपवनमंडल जनकपुर अंतर्गत बीट बरछा क्षेत्र में आता है. इलाके में तेंदुए में के अलावा कई और जंगली जीव भी रहते हैं. घने जंगल की वजह से यहां इनके रहने के लिए अनुकूल माहौल है. लेकिन गर्मी की वजह से पानी की किल्लत जंगल में हो जाती है.

कुएं में गिरा तेंदुआ (ETV Bharat)

तेंदुए को कुएं से निकालकर जंगल में छोड़ा गया

वन विभाग ने बताया कि कुएं में गिरा तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ था और कुएं में गिरने के बाद भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी. वन विभाग ने कहा कि गांव वालों की सतर्कता के चलते तेंदुए की जान बच पाई. वन विभाग ने लोगों से कहा कि जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आए तो तुरंत वन विभाग को सूचित किया जाना चाहिए. समय पर अगर सूचना मिल जाती है तो किसी भी जीव को बचाने का हमारे पास पर्याप्त समय होता है. कोरिया जिले में अक्सर भालू के रिहायशी इलाके में आने की खबरें सामने आते रहती हैं.

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