बालोद में खेत के कुएं में गिरा तेंदुआ, पाइप के सहारे अटकी जान, दहाड़ से गांव में दहशत
बालोद वन विभाग की टीम कुएं में गिरे तेंदुए को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 8, 2026 at 9:30 AM IST
बालोद: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगतरा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक खेत में बने कुएं के भीतर तेंदुआ नजर आया. तेंदुए के कुएं में गिरने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वर्तमान में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.
पाइप के सहारे संघर्ष कर रहा वन्यजीव
जानकारी के मुताबिक, ग्राम जगतरा निवासी रामकुमार ठाकुर के खेत में बने कुएं में यह तेंदुआ जा गिरा. कुआं गहरा होने के कारण तेंदुआ बाहर निकलने में असमर्थ है और खुद को डूबने से बचाने के लिए कुएं के भीतर लगे पाइप के सहारे लटका हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार तेंदुए की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच है.
दो घंटे से रेस्क्यू जारी, वन अमला तैनात
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का दस्ता हरकत में आया. एसडीओ (SDO) किशोरी साहू और आरएफओ (RFO) सरोज कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर डटे हुए हैं. तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुएं में सीढ़ी उतारी गई है और पिंजरे का भी इंतजाम किया जा रहा है.पिछले दो घंटों से अधिकारी रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं.
पुलिस की गैरमौजूदगी से बढ़ी परेशानी
तेंदुए की दहाड़ से ग्रामीणों में डर का माहौल है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को घटनास्थल से दूर रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश भी दिखा कि सूचना देने के डेढ़ घंटे बाद भी पुलिस बल मौके पर नहीं पहुंचा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है.