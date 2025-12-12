पिंजरे में रखे शिकार को चट कर गुलदार हुआ चंपत, इस वजह से हाथ मलते रह गया वन महकमा
चंपावत में धरगड़ा गांव क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद होने से बच गया.
खटीमा: बीते दिन चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील के बाराकोट ब्लॉक के धरगड़ा गांव में घर से शौच को निकले स्थानीय व्यक्ति को गुलदार ने शिकार बनाया था. जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है. वहीं वन विभाग द्वारा आदमखोर गुलदार को ट्रैप करने के लिए जगह-जगह पिंजरे लगाए गए हैं. वन विभाग को गुरुवार को उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब पिंजरे के शिकार को तो गुलदार चट कर गया, लेकिन पिंजरे के लॉक ना हो पाने की वजह से शिकार को खाकर गुलदार चंपत हो गया.
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक धरगड़ा गांव में मंगलवार 9 नवंबर की सुबह घर से शौच करने गए ग्रामीण देव सिंह अधिकारी को आदमखोर गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था. घटना के बाद जिला प्रशासन वन विभाग द्वारा इलाके में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तीन पिंजरे लगाए गए. वन विभाग द्वारा गुलदार को ट्रैप में फंसाने के लिए लगाए गए पिंजरे में रखे शिकार को गुलदार घुसकर चट कर गया, जबकि पिंजरे का दरवाजा लॉक ना हो पाने की वजह से पिंजरे से निकल चंपत हो गया.
घटना के बाद गुलदार पकड़ने की सफलता मात्र एक कदम दूर रह जाने से वन विभाग को मायूसी हाथ लगी है. स्थानीय लोगों के अनुसार वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में घुसकर आदमखोर गुलदार ने रखे शिकार को जहां चट कर दिया, पर पिंजरे का दरवाजा बंद नहीं हो पाया. जिस कारण आदमखोर शिकार को चटकर पिंजरे से वापस बाहर निकल आया और आदमखोर पिंजरे में कैद होने से बाल बाल बच गया.
जब सुबह ग्रामीण पिंजरे के पास पहुंचे तो उन्हें पिंजरे का दरवाजा आधा खुला नजर आया और अंदर रखे हुए शिकार को गुलजार चट कर गायब था. वहीं लोगों ने कहा वन विभाग के द्वारा ऐसे पिंजरे लगाए गए, जिनमें दरवाजे तक बंद नहीं हो पा रहे हैं. अगर पिंजरा बंद हो गया होता तो क्षेत्र वासियों को आदमखोर गुलदार से मुक्ति मिल जाती. घटना पर लोगों में गहरी नाराजगी जताई है.
वन विभाग के द्वारा आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास किया जा रहे हैं. क्षेत्र में वनकर्मियों के द्वारा गश्त की जा रही है. घटनास्थल के आसपास आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए तीन पिंजरे लगाए गए है.
राजेश जोशी, रेंजर काली कुमाऊं
रेंजर काली कुमाऊं राजेश जोशी ने बताया यह दुर्भाग्य रहा कि पिंजरे के अंदर गुलदार के घुसने के बावजूद दरवाजा बंद नहीं हो पाया. उन्होंने कहा उनके पूरे प्रयास हैं कि आदमखोर गुलदार को जल्द से जल्द पिंजरे में कैद किया जाए, इसके लिए उनके द्वारा पूरे प्रयास किया जा रहे हैं. रेंजर जोशी ने आदमखोर गुलदार के पकड़े जाने तक लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.
वहीं आदमखोर के आजाद घूमने से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है. जनता शासन प्रशासन से जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने या आदमखोर घोषित कर गोली मारने की मांग कर रही है. वहीं प्राप्त सूचना अनुसार इलाके के स्कूल बच्चों को सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल टाइम को फिलहाल बढ़ा दिया गया है. वन विभाग द्वारा एक बार फिर पिंजरे के माध्यम से गुलदार को ट्रैप करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, ताकि स्थानीय लोग गुलदार की दहशत से मुक्त हो सकें.
