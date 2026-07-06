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लखीमपुर खीरी में अब एक तेंदुए की मौत, घर में घुसा था, रेस्क्यू के बाद गई जान

खीमपुर खीरी में ग्रामीण के घर में घुसा तेंदुआ, रेस्क्यू के बाद मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )