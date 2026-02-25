गाजियाबाद: स्कूल में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप, वन विभाग और पुलिस टीम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

ETV Bharat / state

Ghaziabad में स्कूल में घुसा तेंदुआ
Ghaziabad में स्कूल में घुसा तेंदुआ (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 12:28 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के ग्रीनफील्ड स्कूल में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना स्कूल प्रबंधन द्वारा वन विभाग को दी गई है. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए करीब तीन घंटे से कोशिश जारी है. एहतियात के तौर पर ग्रीनफील्ड स्कूल में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है. पुलिस और वन विभाग की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

स्कूल और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ क्षेत्र में घूमता हुआ रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तेंदुआ आखिर कहां से आया है. स्कूल प्रशासन द्वारा सवेरे ही छात्रों को मैसेज कर आज स्कूल बंद होने की जानकारी दी गई थी. फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम स्कूल की बाउंड्री वॉल पर जल लगाने की कवायद कर रही है.

गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के जी ब्लॉक में रहने वाले गुरु चरण सिंह ने बताया, घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज हम सुबह चेक कर रहे थे. फुटेज में हमें तेंदुए जैसा जानवर दिखाई दिया. आसपास के लोगों द्वारा बताया गया था कि क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया है तो हमने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया. सुबह 5:13 पर तेंदुआ घर के आगे से निकलता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया. तेंदुआ आप कहां है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है.

"बुधवार, 25 जनवरी 2025 को सुबह तकरीबन 8:00 बजे वन विभाग को गोविंदपुरम में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई थी. निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा तेंदुआ दिखाई देने की सूचना दी गई थी. निजी स्कूलों द्वारा इस संबंध में एक वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में तेंदुए जैसा जानवर दिखाई दे रहा है. सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. सुबह 8:30 से वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है. पूरे रेंज के स्टाफ की तैनाती की गई है." IFS ईशा तिवारी (DFO, Ghaziabad)

