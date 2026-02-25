ETV Bharat / state

गाजियाबाद: स्कूल में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप, वन विभाग और पुलिस टीम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के ग्रीनफील्ड स्कूल में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना स्कूल प्रबंधन द्वारा वन विभाग को दी गई है. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए करीब तीन घंटे से कोशिश जारी है. एहतियात के तौर पर ग्रीनफील्ड स्कूल में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है. पुलिस और वन विभाग की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

स्कूल और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ क्षेत्र में घूमता हुआ रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तेंदुआ आखिर कहां से आया है. स्कूल प्रशासन द्वारा सवेरे ही छात्रों को मैसेज कर आज स्कूल बंद होने की जानकारी दी गई थी. फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम स्कूल की बाउंड्री वॉल पर जल लगाने की कवायद कर रही है.