जयपुर में लेपर्ड की फिर दहशत...CCTV कैमरे में दिखा, दो माह में सातवीं बार आबादी क्षेत्र में घुसा

तीन घंटे सर्च, सुराग नहीं: शास्त्री नगर थाने के एसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को नेहरू नगर में लेपर्ड दिखने की सूचना मिली थी. इसके बाद वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग को मामले की जानकारी दी. पुलिस और वन विभाग ने सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्च अभियान चलाया. हालांकि, शाम 5 बजे तक लेपर्ड का सुराग नहीं मिला. कॉलोनी के लोगों को अलर्ट किया है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में लेपर्ड (तेंदुए) की फिर दस्तक से दहशत फैल गई. पानीपेच इलाके के नेहरू नगर में बुधवार को लेपर्ड दिखने की सूचना से हड़कंप मच गया. जानकारी मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब तीन घंटे तक सर्च ऑपेरशन चलाया, लेकिन तेंदुए का सुराग नहीं मिला. बीते दिनों में जयपुर में कई जगह लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है. इस बीच, विद्याधर नगर में शिव मंदिर के पास लेपर्ड के सोमवार रात बछड़े का शिकार करने की भी जानकारी सामने आई है. वन विभाग टीम को विद्याधर नगर इलाके में लेपर्ड के पैरों के निशान मिले हैं.

सीसीटीवी में कैद मूवमेंट: इस बीच नेहरू कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें एक जानवर सड़क पर चहलकदमी करता नजर आ रहा है. कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद वन्यजीव एक घर की तरफ छलांग लगाता है. फिलहाल, वन विभाग की टीम और पुलिस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर लेपर्ड के मूवमेंट में बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. कॉलोनी में लेपर्ड दिखने की सूचना पर लोग घरों की छत पर और सड़क पर इकठ्ठा हो गए.

दो महीने में सातवीं बार आबादी क्षेत्र में घुसा: जयपुर के आसपास घने जंगल हैं, जहां बड़ी संख्या में लेपर्ड व अन्य जंगली जानवरों का बसेरा है. इस बीच बीते दिनों में जयपुर में लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में मूवमेंट के कई मामले सामने आ चुके हैं. अगर बीते दो महीने की बात करें तो लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में मूवमेंट की सात घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पिछले सप्ताह सिविल लाइंस इलाके से एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया था.

पढ़ें: जयपुर के आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड, महिला को किया घायल, लोगों ने लाठी-ठंडों से किया हमला

वन विभाग की टीम करेगी निगरानी: डीसीएफ वाइल्ड लाइफ विजयपाल सिंह का कहना है कि बुधवार सुबह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें लेपर्ड सड़क पर दिखाई दिया. हालांकि, उसके बाद पूरी कॉलोनी में सर्च किया, लेकिन लेपर्ड का मूवमेंट नहीं मिला है. कॉलोनीवासियों में भय है. इसलिए वाइल्ड लाइफ की एक टीम कॉलोनी में रहकर निगरानी कर रही है. इस टीम को कोई भी जानकारी मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि इस कॉलोनी से सटा हुआ ही वन क्षेत्र है, इसलिए लेपर्ड के आने की संभावना रहती है.