मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घुसा लेपर्ड, बालकनी में दिखा

जयपुर के वीवीआईपी इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से हलचल बढ़ गई है.

सिविल लाइंस क्षेत्र में लेपर्ड मूवमेंट
सिविल लाइंस क्षेत्र में लेपर्ड मूवमेंट (SOURCE : ETV Bharat and CCTV)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर के सबसे सुरक्षित और VVIP माने जाने वाले सिविल लाइंस क्षेत्र में मंगलवार को अचानक लेपर्ड (तेंदुआ) के पहुंच जाने से हड़कंप मच गया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले के अंदर लेपर्ड के घुसने की पुष्टि हुई है. सिविल लाइंस एरिया में लेपर्ड के दिखाई देने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज किया गया. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा ने बताया कि चार घंटे में लेपर्ड को रेस्क्यू किया है. इसके बाद लेपर्ड पकड़ा गया और इसे डॉक्टर अरविंद माथुर ने ट्रेंकुलाइज किया है.

मंत्री रावत के बंगले में मिले पगमार्क : मंत्री रावत के आवास के सामने ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का 11 नंबर सरकारी बंगला स्थित है. इसी इलाके में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के निवास भी मौजूद हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम को मंत्री रावत के सरकारी बंगले से पैंथर के स्पष्ट पगमार्क मिले. इसके बाद विभाग ने पूरे क्षेत्र में तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. बंगले और उसके आसपास के अन्य सरकारी आवासों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है.

लेपर्ड का रेस्क्यू (SOURCE : ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी, 'फ्लोरा' ने 9वीं बार दिया शावकों को जन्म, पर्यटकों को हुई साइटिंग

जयपुर में बढ़ रहा लेपर्ड की मूवमेंट : जयपुर शहर में लेपर्ड के आबादी वाले इलाकों में आने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इससे पहले दुर्गापुर इलाके में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के घर के नजदीक लेपर्ड देखा गया था. 21 अगस्त को भी गोपालपुरा मोड़ के पास लेपर्ड देखा गया था. बीते कुछ महीनों में दुर्गापुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा, खो-नागोरियान, विद्याधर नगर जैसे कई क्षेत्रों में लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है. वन विभाग के अनुसार, जंगलों में भोजन की कमी और आवास क्षेत्र का फैलाव इन घटनाओं का प्रमुख कारण है.

वीवीआईपी इलाके में लेपर्ड मूवमेंट (SOURCE : ETV Bharat and CCTV)

पढ़ें. जयपुर के आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड, महिला को किया घायल, लोगों ने लाठी-ठंडों से किया हमला

