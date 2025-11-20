ETV Bharat / state

मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घुसा लेपर्ड, बालकनी में दिखा

जयपुर : राजधानी जयपुर के सबसे सुरक्षित और VVIP माने जाने वाले सिविल लाइंस क्षेत्र में मंगलवार को अचानक लेपर्ड (तेंदुआ) के पहुंच जाने से हड़कंप मच गया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले के अंदर लेपर्ड के घुसने की पुष्टि हुई है. सिविल लाइंस एरिया में लेपर्ड के दिखाई देने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज किया गया. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा ने बताया कि चार घंटे में लेपर्ड को रेस्क्यू किया है. इसके बाद लेपर्ड पकड़ा गया और इसे डॉक्टर अरविंद माथुर ने ट्रेंकुलाइज किया है.

मंत्री रावत के बंगले में मिले पगमार्क : मंत्री रावत के आवास के सामने ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का 11 नंबर सरकारी बंगला स्थित है. इसी इलाके में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के निवास भी मौजूद हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम को मंत्री रावत के सरकारी बंगले से पैंथर के स्पष्ट पगमार्क मिले. इसके बाद विभाग ने पूरे क्षेत्र में तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. बंगले और उसके आसपास के अन्य सरकारी आवासों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है.