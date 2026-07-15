ETV Bharat / state

पंचकूला में घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को मुंह में दबोचकर उठा ले गया, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना

कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के गांव बैहलों में मंगलवार की रात एक तेंदुए के गांव में मौजूद होने से लगातार दहशत बनी हुई है. तेंदुए के आदमखोर बनकर गांव में घूमने का पता उस समय लगा जब रात करीब 11:45 बजे तेंदुआ गांव निवासी हरदीप परमार के घर में घुसकर वहां बंधे एक कुत्ते को मुंह में दबाकर उठा ले गया. यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि तेंदुआ किस तरह घर के खुले बरामदे में दबे पांव घुसा और फिर वहां बंधे कुत्ते मुंह में दबाकर उठा ले गया. परिवार और गांववासियों में भय का माहौल: घटना का पता लगने के बाद से हरदीप परमार और उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों के अलावा समूचे गांव में भय का माहौल बना हुआ है. अधिकांश लोग अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. गांव के लोग पुलिस और वन विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर यह पता लगाने के प्रयास में जुटे हैं कि तेंदुआ काबू में आया या नहीं.