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पंचकूला में घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को मुंह में दबोचकर उठा ले गया, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना

पंचकूला के मोरनी में रात में घर के अंदर तेंदुआ घुस गया और कुत्ते को मुंह में दबोचकर उठा ले गया.

Leopard terror in Panchkula
कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 7:50 PM IST

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पंचकूला: जिला पंचकूला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के गांव बैहलों में मंगलवार की रात एक तेंदुए के गांव में मौजूद होने से लगातार दहशत बनी हुई है. तेंदुए के आदमखोर बनकर गांव में घूमने का पता उस समय लगा जब रात करीब 11:45 बजे तेंदुआ गांव निवासी हरदीप परमार के घर में घुसकर वहां बंधे एक कुत्ते को मुंह में दबाकर उठा ले गया. यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि तेंदुआ किस तरह घर के खुले बरामदे में दबे पांव घुसा और फिर वहां बंधे कुत्ते मुंह में दबाकर उठा ले गया.

परिवार और गांववासियों में भय का माहौल: घटना का पता लगने के बाद से हरदीप परमार और उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों के अलावा समूचे गांव में भय का माहौल बना हुआ है. अधिकांश लोग अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. गांव के लोग पुलिस और वन विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर यह पता लगाने के प्रयास में जुटे हैं कि तेंदुआ काबू में आया या नहीं.

पंचकूला में रात में घर में घुसा तेंदुआ (ETV Bharat)

पहले भी घर में घुसा तेंदुआ: ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले भी तेंदुआ हरदीप परमार के घर से दो-तीन कुत्तों को उठाकर ले जा चुका है. लेकिन अब लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं. लोगों का कहना है कि तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्रों और घरों के आसपास तक पहुंच बना चुका है लेकिन वन विभाग उसे पकड़ नहीं पा रहा है. ऐसे में भविष्य में किसी बड़े जान-माल के नुकसान की आशंका है. हालांकि, मोरनी के जंगली क्षेत्र में तेंदुए समेत अन्य वन्य जीव अकसर देखे जाते रहे हैं, क्योंकि यह उनका मूल क्षेत्र है.

ग्रामीणों की चिंता दूर करे वन विभाग: ग्रामीणों ने तेंदुए की लगातार बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर जिला प्रशासन और वन विभाग से जल्द उचित कदम उठाने की अपील की है. अपील की गई है कि कोई स्थायी समाधान किया जाए, ताकि तेंदुए के खतरे से ग्रामीणों को राहत मिल सके और किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सके.

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