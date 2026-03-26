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पिरान कलियर में वन्यजीव का आतंक, देर रात धनौरा गांव में घर में घुसा गुलदार, कुत्ते पर किया हमला

रुड़की से पास पिरान कलियर क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया है. बताया जा रहा है कि धनौरा गांव में गुलदार एक घर में भी घुसा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 1:39 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब देर रात एक गुलदार (तेंदुआ) घर के अंदर घुस आया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गुलदार घर के भीतर घूमता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं गुलदार एक कुत्ते के ऊपर हमला करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहरहाल वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक 25 मार्च बुधवार देर रात पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में एक ग्रामीण के घर में गुलदार जा घुसा. वहीं घर में गुलदार को देख वहां मौजूद लोग दहशत में आ गये, जिसके बाद गुलदार होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

वहीं घर में दाखिल हुए गुलदार की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुलदार घर में मौजूद एक कुत्ते पर भी हमला करता है. हालांकि गुलदार, कुत्ते का शिकार नहीं कर पाया. ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीवों की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन इस तरह घर के अंदर घुस आना बेहद खतरनाक और चिंताजनक है.

वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने उचित कदम नहीं उठाए तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता. हालांकि वन विभाग द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे रात के समय विशेष सतर्कता बरतें. अपने घरों के दरवाजे ठीक से बंद रखें. बच्चों और पशुओं को सुरक्षित अंदर रखें और बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें.

वहीं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं. वन विभाग के रेंजर शैलेंद्र नेगी का कहना है कि गुलदार होने की जानकारी मिली है. इस मामले में सम्बंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है. अधिकारी मौके पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे. जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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PIRAN KALIYAR LEOPARD TERROR
DHANOURA VILLAGE LEOPARD
पिरान कलियर वन्यजीव का आतंक
धनौरा गांव में दिखा गुलदार
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