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पिरान कलियर में वन्यजीव का आतंक, देर रात धनौरा गांव में घर में घुसा गुलदार, कुत्ते पर किया हमला

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब देर रात एक गुलदार (तेंदुआ) घर के अंदर घुस आया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गुलदार घर के भीतर घूमता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं गुलदार एक कुत्ते के ऊपर हमला करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहरहाल वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक 25 मार्च बुधवार देर रात पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में एक ग्रामीण के घर में गुलदार जा घुसा. वहीं घर में गुलदार को देख वहां मौजूद लोग दहशत में आ गये, जिसके बाद गुलदार होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

वहीं घर में दाखिल हुए गुलदार की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुलदार घर में मौजूद एक कुत्ते पर भी हमला करता है. हालांकि गुलदार, कुत्ते का शिकार नहीं कर पाया. ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीवों की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन इस तरह घर के अंदर घुस आना बेहद खतरनाक और चिंताजनक है.