बहराइच में घर में घुसा तेंदुआ; वन दरोगा समेत चार पर किया हमला, दीवार तोड़कर किया ट्रेंकुलाइज
डीएफओ सुंदरेशा ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ महज डेढ़ वर्ष का शावक है. उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 5:20 PM IST
बहराइच : जिले के मिहीपुरवा के कतर्नियाघाट और बहराइच वन डिवीजन के चकिया रेंज से सटे एक गांव में तेंदुए की दहशत से हड़कंप मच गया. जोगिनिया ग्राम पंचायत के मौजीपुरवा गांव में रविवार को तेंदुए ने अचानक ग्रामीणों पर हमला बोल दिया. इस दौरान हमले में चार लोग घायल हो गये. ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी.
घटना जोगिनिया ग्राम पंचायत के मौजीपुरवा गांव की है. डीएफओ के मुताबिक, रविवार के दिन जब लोग अपने घरों में थे, तभी तेंदुए ने अचानक ग्रामीणों पर हमला बोल दिया. हमले में गांव के ही फजलुर रहमान (70), उनका बेटा जुबेर (25) और नसीम (50) गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर डीएफओ बहराइच अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. खुद को घिरा देख तेंदुए ने वन दरोगा जितेंद्र कुमार पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया. तेंदुआ एक घर के अंदर छिपा हुआ था.
तेंदुए को काबू में करने के लिए वन विभाग की टीम ने सूझबूझ दिखाई. घर के पीछे की दीवार से एक ईंट को निकाला गया और उसी छोटे से सुराख के जरिए तेंदुए पर निशाना साधकर उसे सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज किया गया. इसके बाद बेहोश तेंदुए को सुरक्षित पिंजरे में डाल दिया गया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
बहराइच के डीएफओ सुंदरेशा ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ महज डेढ़ वर्ष का शावक है, जो अपने कुनबे से बिछड़ गया था. फिलहाल उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद उसे वापस घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा. इस पूरे रेस्क्यू के दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही, जिन्हें संभालने के लिए मोतीपुर थाने के उप निरीक्षक रोहित वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे.
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