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खूंखार तेंदुआ घर में घुसा, परिवार पर किया हमला, 3 की हालत गंभीर, 2 दिन में दूसरी वारदात

महासमुंद: बागबाहरा वनपरिक्षेत्र में खूंखार तेंदुए का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. रविवार की देर रात ग्राम झिटकी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया और एक ही परिवार के 6 लोगों पर हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में 4 पुरुष और 2 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हुए हैं. जख्मी लोगों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी गंभीर रुप से जख्मी लोगों को रायपुर रेफर किया गया है. जख्मी लोगों में बुजुर्ग, महिला और किशोर शामिल हैं.

झिटकी गांव के ग्रामीणों के मुताबिक पीड़ित परिवार के सदस्य रात के वक्त अपने घर में सो रहे थे. तभी परिवार का एक सदस्य बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला. तभी घात लगाए तेंदुए ने उसपर हमला बोल दिया. तेंदुए के हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई. महिला ने मदद के लिए शोर मचाया. लेकिन खूंखार तेंदुए लगातार घर से बाहर निकल रहे लोगों पर हमले करता रहा. महिला को बचाने के चक्कर में 2 और लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ इसके बाद घर के भीतर घुस गया और उसने लोगों पर हमला कर दिया. घर के भीतर चीख पुकार मच गई. लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. बाद में परिवार के एक सदस्य ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया. तेंदुआ जब कमरे में बंद हो गया तब पुलिस और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी फोन के जरिए दी गई.

बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया

घटना की सूचना मिलने के बाद 112 की मदद से सभी घायलों को तत्काल बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है.





1 दिन पहले भी हुआ था तेंदुए का हमला

झिटकी में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और बढ़ गई है. झिटकी गांव के समीप पंडरीपानी क्षेत्र में एक दिन पहले भी तेंदुए द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई थी. लगातार 2 दिनों में तेंदुए के हमले की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों को आशंका है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही तेंदुआ हो सकता है, हालांकि वन विभाग की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लगातार तेंदुए की मौजूदगी की खबरों के चलते ग्रामीण रात के समय घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं.





रायपुर से बुलाई गई रेस्क्यू टीम

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया. वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों और उसके मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है. तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए रायपुर से विशेष रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई है. वन विभाग की टीम द्वारा इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को भी सतर्क रहने और रात के समय अकेले घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. तेंदुए की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी की जा रही है.





ग्रामीणों ने थानेदार को सौंपा आवेदन

लगातार हो रहे तेंदुए के हमलों से परेशान ग्रामीणों ने अब सुरक्षा की मांग को लेकर थानेदार को आवेदन भी सौंपा है. ग्रामीणों ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, तेंदुए की जल्द तलाश कर उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार मौजूदगी से गांव में डर का माहौल है. खासकर रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने में भी भय महसूस कर रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द से जल्द तेंदुए का रेस्क्यू किया जाए.



तेंदुए के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है. क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. रेस्क्यू के लिए विशेष टीम को भी बुलाया गया है: नवीन वर्मा, रेंजर

दहशत में झिटकी और पंडरीपानी के लोग

फिलहाल वन विभाग और पुलिस की टीम पूरे इलाके में निगरानी कर रही है. झिटकी में एक ही परिवार के 6 लोगों पर तेंदुए के हमले और इससे एक दिन पहले पंडरीपानी में हुई घटना ने वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि वन विभाग की टीम तेंदुए को कब तक रेस्क्यू करती है और इलाके में लोगों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाती है.

तेंदुए की कब-कब दूसरे जिलों में देखी गई मौजूदगी

10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.

27 अगस्त 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलमार्ग में भनवारटंक के पास रेल टर्मिनल क्षेत्र में 27 अगस्त को 1 तेंदुआ दिखाई दिया है. तेंदुए के रेलवे ट्रैक और सुरंग के भीतर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

1 अगस्त 2026: गरियाबंद के जोबा के केराबहार में खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने काबू में किया. मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

6 अगस्त 2026: कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र में भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. बाद वन विभाग की टीम ने शिकारी तेंदुए का रेस्क्यू कुएं से किया.

5 अगस्त 2026: बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे घूमता रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.

12 जुलाई 2026: धमतरी वन विभाग ने नगरी वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया.

15 जून 2026: धमतरी के गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर आराम फरमाता तेंदुआ राहगीरों को नजर आया. रोड पर बैठे तेंदुए की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई.

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