बहराइच: घर में घुसे तेंदुए से भिड़ी महिला, संघर्ष के बाद बचाई अपनी और मासूम की जान
जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने ग्रामीणों से की सतर्क रहने की अपील.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 1:03 PM IST
बहराइच : जनपद में एक बार फिर जंगली जानवर के आतंक देखने को मिला है. यहां घर के भीतर अपने मासूम बच्चे के साथ सो रही एक महिला पर तेंदुए ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया. तेंदुए के चंगुल से अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए महिला बहादुरी से भिड़ गई. दोनों के बीच हुए कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार तेंदुआ वहां से भाग निकला. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल महिला का इलाज जारी है.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के धनिया बेली गांव की है, जहां 26 वर्षीय लाली देवी पत्नी जय प्रकाश अपनी बच्ची के साथ घर में सो रही थी. इसी दौरान घर में घुसे तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह जान बचाने के लिए करीब एक मिनट तक संघर्ष करती रही. अचानक हुए हमले से पूरे घर ने चीख पुकार मच गई. शोर सुनकर परिजनों ने हांका लगाना शुरू किया, जिससे तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.
हमले में घायल महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है. वन दरोगा अनिल पटेल ने घायल महिला के परिजनों को तीन हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई गई है. डीएफओ ने बताया कि इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है और शाम के समय अकेले बाहर न निकलने की भी बात कही गई है.
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