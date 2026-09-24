कांकेर में फिर तेंदुए की एंट्री, रिहायशी इलाके में देर रात कुत्ते का किया शिकार, CCTV में कैद
शहर में वन्यप्राणियों के आने का सिलसिला जारी, वन विभाग ने जांच के साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 5:03 PM IST
कांकेर: जिले के रिहायशी इलाकों में वन्यप्राणियों के पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब एक नया मामला जिला मुख्यालय कांकेर में ही सामने आया है जहां टिकरापारा वार्ड में देर रात एक तेंदुआ पहुंच गया. ना सिर्फ तेंदुए की मूवमेंट दिखी बल्कि उसने घर के पास मौजूद कुत्ते पर हमला भी किया.
CCTV में कैद वारदात
मकान मालिक परमेश्वर देवांगन के मुताबिक, घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे. देर रात घर के पास कुत्ते की आवाज सुनकर परिजनों की नजर बाहर गई. इस दौरान तेंदुआ कुत्ते को लेकर घर के पीछे स्थित नाली की तरफ भाग गया.
बाद में सुबह जब परिवार ने CCTV फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए. फुटेज में तेंदुआ कुत्ते को दबोचकर ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. शहर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
पहले भी सामने आ चुके हैं मामले
यह पहला मामला नहीं है जब कांकेर शहर और आसपास के रिहायशी इलाकों में वन्यप्राणियों की मौजूदगी सामने आई हो. इससे पहले भी तेंदुए और भालू आबादी वाले इलाकों में पहुंच चुके हैं. रिहायशी क्षेत्रों में तेंदुए के कुत्ते, मुर्गी और मवेशियों का शिकार किए जाने के मामले भी सामने आते रहे हैं.
लोगों को रात में सोने में भी डर
लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. लोगों को अब रात के समय घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है. वन विभाग से रिहायशी इलाकों में गश्त बढ़ाने, वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने, सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की जा रही है.
एक कुत्ते पर तेंदुए के हमले का CCTV फुटेज सामने आया है. वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी.- जेएस मरावी, वन विभाग SDO
वन विभाग ने कही गश्त बढ़ाने की बात
वन विभाग ने अब जांच के साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही है. साथ ही कहा है कि लोगों को सतर्क करने के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे.