रुद्रप्रयाग सुमाड़ी में कुत्ते के पीछे घर में घुसा गुलदार, परिवार ने सूझबूझ से वॉशरूम में किया कैद
Rudraprayag Sumadi Guldar Terror रुद्रप्रयाग सुमाड़ी में घर में घुसे गुलदार को लोगों ने वॉशरूम में बंद कर जान बचाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 8:54 AM IST
रुद्रप्रयाग: जनपद के सुमाड़ी बाजार में गुलदार की सक्रियता से दहशत का माहौल है. जंगल से निकलकर एक गुलदार दिनेश थपलियाल के घर में जा घुसा और वहां मौजूद कुत्ते को दबोचकर वॉशरूम में ले गया. अचानक घर के भीतर गुलदार की मौजूदगी से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, लोगों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे गुलदार अंदर ही कैद हो गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और गुलदार के सुरक्षित रेस्क्यू किया. वहीं गुलदार की धमक से स्थानीय लोग खौफजदा हैं और विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की.
स्थानीय निवासी भगत चौहान के अनुसार, सुमाड़ी में दिनेश थपलियाल के घर के वॉशरूम में गुलदार के घुसने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गुलदार क्षेत्र में लगातार दिखाई दे रहा था. ग्रामीणों ने उसकी गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जताई थी, लेकिन अब गुलदार के सीधे घर के भीतर तक पहुंचने से लोगों में भय और बढ़ गया है.
इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आबादी के आसपास गुलदार की लगातार मौजूदगी से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं. लोगों का कहना है कि यदि वन्यजीवों की आवाजाही पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है.
ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में तत्काल पिंजरा लगाने, संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त बढ़ाने और गुलदार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने की मांग की है. साथ ही आबादी के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी अपील की है. वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गुलदार को रेस्क्यू किया. सुमाड़ी की इस घटना ने ग्रामीणों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि जब गुलदार अब घरों के भीतर तक पहुंचने लगे हैं, तो आखिर आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
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