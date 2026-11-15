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रुद्रप्रयाग सुमाड़ी में कुत्ते के पीछे घर में घुसा गुलदार, परिवार ने सूझबूझ से वॉशरूम में किया कैद

घर में घुसे गुलदार को परिवार ने वॉशरूम में किया लॉक ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: जनपद के सुमाड़ी बाजार में गुलदार की सक्रियता से दहशत का माहौल है. जंगल से निकलकर एक गुलदार दिनेश थपलियाल के घर में जा घुसा और वहां मौजूद कुत्ते को दबोचकर वॉशरूम में ले गया. अचानक घर के भीतर गुलदार की मौजूदगी से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, लोगों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे गुलदार अंदर ही कैद हो गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और गुलदार के सुरक्षित रेस्क्यू किया. वहीं गुलदार की धमक से स्थानीय लोग खौफजदा हैं और विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की.

स्थानीय निवासी भगत चौहान के अनुसार, सुमाड़ी में दिनेश थपलियाल के घर के वॉशरूम में गुलदार के घुसने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गुलदार क्षेत्र में लगातार दिखाई दे रहा था. ग्रामीणों ने उसकी गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जताई थी, लेकिन अब गुलदार के सीधे घर के भीतर तक पहुंचने से लोगों में भय और बढ़ गया है.