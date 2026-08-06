साईंमुंडा गांव में घुसा तेंदुआ, शिकार के लालच में कुएं में गिरा, अलर्ट मोड पर वन विभाग
कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 5:59 PM IST
कांकेर: कभी-कभी शिकारी भी शिकार के चक्कर में छोटे-मोटे जानवर से गच्चा खा जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ सरोना वन परिक्षेत्र में जहां एक भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. काफी देर तक तेंदुआ जब कुएं में गिरा पड़ा रहा तब लोगों की इस बात की भनक लगी.
शिकार के चक्कर में कुएं में गिरा तेंदुआ
गांव वालों को जैसे ही पता चला कि गांव के बंद पड़े कुए में एक तेंदुआ गिरा पड़ा है तो उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में लोगों ने कुएं में तेंदुए के गिरने की खबर वन विभाग की टीम को दी. जिसके बाद सरोना वन परिक्षेत्र के कर्मचारी मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे. वन विभाग की टीम अब कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है.
साईंमुंडा गांव की घटना
साईमुंडा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सरोना वन परिक्षेत्र के पहाड़ी से निकल कर एक तेंदुआ शिकार करने गांव में घुसा था. रात के अंधेरे में तेंदुआ खुले कुएं में जा गिरा. सुबह जब ग्रामीणों ने तेंदुए को कुएं में गिरा देखा तो तत्काल इसकी सूचना वन अमले को दी, जिसके बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया. वन विभाग का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को बाहर निकालकर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
सरोना वन परिक्षेत्र अधिकारी का बयान
सरोना वन परिक्षेत्र अधिकारी बी. सूर्यवंशी ने बताया कि तेंदुआ गांव से लगे पहाड़ी से शिकार की तलाश में गांव में घुस आया और खुले कुएं में जा गिरा, ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद तेंदुए को निकालने रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा, जिसे सुरक्षित निकालकर गांव से दूर जंगल में छोड़ा जाएगा. जंगल में शिकार और पानी की दिक्कत के चलते अक्सर वन्य प्राणी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि वो वन्य जीवों से दूर रहें और उनके गांव के करीब आने पर वन विभाग को सूचित करें.
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