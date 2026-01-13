ETV Bharat / state

रामनगर की गलियों में घूमते दिख रहे हैं गुलदार, घर में घुसकर कुत्ते का किया शिकार

रामनगर में गुलदार ने घर में घुसकर कुत्ते का शिकार किया है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

रामनगर में वन्यजीवों का आतंक (@सीसीटीवी से ली गई फुटेज)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 5:04 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड में वन्य जीवों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं. रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली जानवर चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं. ताजा मामला रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज से सामने आया है. यहां पतरामपुर भूड़ा फार्म क्षेत्र में बीती 11 जनवरी, रविवार की रात गुलदार ने एक घर में घुसकर कुत्ते को निवाला बनाया है. ये घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार भूड़ा फार्म निवासी सतनाम सिंह के घर के बाहर देर रात दो गुलदार देखे गए. काफी समय तक गुलदार घर के आसपास घूमते रहे. इसके बाद एक गुलदार घर में घुसा और वहां मौजूद कुत्तों को अपना निवाला बनाया. गुलदार कुत्ते को उठाकर भी ले गया. कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जब सतनाम सिंह उठे तो वो भी घबरा गए. इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि रात 11 जनवरी रविवार रात को दो गुलदार पहले उनके घर के बाहर घूम रहे थे, जिसमें से एक गुलदार घर में घुसा और उनके कुत्ते का शिकार किया.

इस घटना के बाद न सिर्फ सतनाम सिंह और उनका परिवार, बल्कि पूरा गांव डरा हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है. वहीं वन विभाग की मानें तो पतरामपुर भूड़ा फार्म क्षेत्र में बीते कुछ समय से गुलदार की लगातार आवाजाही देखी जा रही है. रिहायशी इलाके में गुलदार के आने से बच्चों, बुजुर्गों और अकेले बाहर निकलने वाले लोगों को लेकर खतरा बढ़ गया है.

वहीं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के एसडीओ संदीप गिरि ने बताया कि गुलदार की गतिविधियों को गंभीरता से लिया गया है. विभाग द्वारा क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों से लगातार संवाद किया जा रहा है.

उन्होंने लोगों से अपील की है कि रात के समय अकेले घर से बाहर न निकलें. घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें. फिलहाल वन विभाग गुलदार की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, जबकि सीसीटीवी में कैद यह घटना क्षेत्र में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर पेश कर रही है.

