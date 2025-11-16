जयपुर के आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड, महिला को किया घायल, लोगों ने लाठी-ठंडों से किया हमला
हमले में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने के चलते लोगों ने लेपर्ड पर लाठी-ठंडों से हमला बोल दिया था.
Published : November 16, 2025 at 6:33 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 6:39 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण के पास गुर्जर की घाटी क्षेत्र में एक लेपर्ड देर रात रिहायशी घर में घुसा गया. इससे अफरा-तफरी मच गई. लेपर्ड ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला जख्मी हो गई. गुस्साए लोगों की भीड़ ने लेपर्ड पर अटैक कर दिया. लोग लाठी-डंडे से लेपर्ड पर टूट पड़े. इसके बाद लेपर्ड जंगल की ओर चला गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है. लेपर्ड पर हमला करने को लेकर वन विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है.
क्षेत्रीय वन अधिकारी रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक शुक्रवार देर रात को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण के पास गुर्जर घाटी क्षेत्र में एक लेपर्ड घुस आया था. घर के पास बने पालतू पशुओं के बाडे में लेपर्ड ने एक भैंस के बछड़े पर अटैक करने का प्रयास किया. इस दौरान लोगों की भीड़ ने बछड़े को और लेपर्ड को भगा दिया. इसके बाद लेपर्ड वापस घर के अंदर घुस गया. लेपर्ड ने घर में मौजूद महिला के पैरों पर अटैक करके जख्मी कर दिया. फिर वह घर के अंदर गेट के पास बैठ गया. बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.
पढ़ें: जयपुर के आबादी क्षेत्र में तीन दिन रहा लेपर्ड, गोपालपुरा क्षेत्र की गोशाला से किया रेस्क्यू
लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लेपर्ड को रास्ते से हटाने का प्रयास किया, लेकिन लेपर्ड घर के अंदर बैठा रहा. इसके बाद लेपर्ड पर कंबल डालकर लोगों ने मारपीट की और महिला को घर से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद लेपर्ड वापस जंगल की तरफ चला गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने महिला से उसके घर पहुंच कर कुशलक्षेम पूछी है.
पढ़ें: आबादी क्षेत्र में घुसा पैंथर, बाड़े में गाय को बनाया शिकार
इस घटना के वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए, जिसमें लोग लेपर्ड को मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने बचाव करते हुए लेपर्ड के साथ मारपीट करने वाले युवकों को रोका भी. लेपर्ड से मारपीट के मामले में वन विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों के बयान दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नाहरगढ़ अभ्यारण के नजदीक घर होने की वजह से लेपर्ड का मूवमेंट रहता है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पर भी आबादी क्षेत्र में वन्यजीव आ जाए, तो तुरंत विभाग को सूचना दें.