पंचकूला के घर में घुसा तेंदुआ, सर्चिंग ऑपरेशन जारी, लोगों में दहशत का माहौल

हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 6 के घर में एक तेंदुआ घुस गया जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.

leopard entered a house in Sector 6 Panchkula forest department and police are conducting a search
पंचकूला के घर में घुसा तेंदुआ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 27, 2025 at 5:14 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 6 में उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक बड़ा तेंदुआ एक घर में घुस गया. तेंदुए को घर के लॉन में घूमता देख आसपास के लोग खुद को बचाने के लिए यहां-वहां भागते दिखे. लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. जिस घर में तेंदुआ घुसा, उसके साथ सटे घर के लोगों ने मकान की छत से तेंदुए को देख पुलिस को सूचना दी.

वन विभाग के एक्सपर्ट्स कर रहे तलाश: सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन वन विभाग के एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया. लेकिन कुछ ही मिनटों में तेंदुआ लोगों की नजरों से ओझल हो गया. हालांकि स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी और वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश के लिए खोजबीन में जुटी है लेकिन अब तक तेंदुआ का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. एक्सपर्ट्स सभी संभावित रास्तों, घरों के लॉन और अन्य हिस्सों की तलाशी ले रहे हैं, ताकि तेंदुए का कोई सुराग लग सके. एक्सपर्ट्स गीली मिट्टी पर भी तेंदुए के फुटप्रिंट्स को सर्च कर रहे हैं, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि वो किस दिशा की ओर भाग होगा. वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद तेंदुआ किसी घर के कोने में छुपा हो, इसलिए लोगों को अलर्ट कर सावधानी बरती जा रही है.

पंचकूला के घर में घुसा तेंदुआ (Etv Bharat)

लोग और दुकानदार चिंता में पड़े: तेंदुए का अभी तक कोई सुराग नहीं लगने के चलते सेक्टर 6 के रिहायशी क्षेत्र के सभी वाशिंदे और दुकानदार चिंता में हैं. हर कोई अपने स्तर पर बचाव के लिए रास्ते ब्लॉक कर रहा है. घर के प्रवेश द्वारों को भी बंद कर दिया गया है और खिड़कियों के साथ उन जगहों को भी ब्लॉक किया जा रहा है, जहां से तेंदुआ अपना रास्ता बना सकता हो. वहीं, वन विभाग के एक्सपर्ट्स और पुलिस टीम तेंदुए की खोजबीन में बीते लंबे समय से सर्च में जुटी है.

