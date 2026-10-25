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क्लच वायर में फंसकर गुलदार की मौत से वन महकमे में मचा हड़कंप, खेत मालिक हिरासत में

क्लच वायर में फंसकर गुलदार की मौत ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: गुलदार की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बीच रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग से एक चिंताजनक मामला सामने आया है. आमपोखरा रेंज के खड़ंजा गेट क्षेत्र में खेतों के किनारे सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबाड़ में फंसकर एक गुलदार की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर गुलदार को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. वन विभाग ने मामले में खेत मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. फिलहाल वन विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है.