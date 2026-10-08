महासमुंद में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, कोमाखान जंगल में फिर तेंदुआ दिखने से दहशत
महासमुंद के कोमाखान जंगल में खूंखार तेंदुए की मौत के बाद जंगल में दूसरे तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 12:44 PM IST
महासमुंद : महासमुंद जिले के कोमाखान क्षेत्र में तेंदुए की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है. झिटकी गांव में घर में घुसकर एक ही परिवार के छह लोगों को घायल करने वाले तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है.वहीं इसी क्षेत्र में दूसरा तेंदुआ दिखा है,जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. बुधवार को झिटकी से लगे कारीपाठ के दादरखार जंगल में एक ग्रामीण ने तेंदुए को अपनी आंखों के सामने देखा. तेंदुआ दिखते ही ग्रामीण अपनी बकरियां जंगल में छोड़कर भाग गया. घटना के बाद से झिटकी सहित आसपास के जंगल से लगे गांवों में एक बार फिर डर का माहौल है. ग्रामीणों को अब जंगल जाने और अपने मवेशियों को चराने में भी डर लग रहा है. खासकर उन रास्तों पर जहां से ग्रामीण रोजाना जंगल की ओर आते-जाते हैं, वहां लोगों की आवाजाही कम हो गई है.
बकरियां चराते वक्त दिखा तेंदुआ
बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब 1 बजे झिटकी निवासी नान्हूराम चक्रधारी अपनी बकरियां चराने के लिए दादरखार जंगल की ओर गया था. वो जंगल के अंदर नाले के पास पहुंचा ही था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठे तेंदुए पर पड़ी. अचानक सामने तेंदुए को देखकर नान्हूराम घबरा गया. उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो वह बिना देर किए बकरियों को वहीं छोड़कर गांव की तरफ भाग निकला. ग्रामीण के अचानक वापस आने और घटना की जानकारी देने के बाद गांव में भी हड़कंप मच गया.
दो घंटे बाद तेंदुआ देखने वापस आए ग्रामीण
करीब दो घंटे बाद नान्हूराम दो अन्य ग्रामीणों को साथ लेकर दोबारा उस जगह पहुंचा, जहां उसने तेंदुए को देखा था. लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से निकलकर जंगल के घने हिस्से में जा चुका था. ग्रामीणों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन तेंदुए का कोई पता नहीं चला. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि झिटकी में छह ग्रामीणों पर हमला करने वाले तेंदुए की मौत के बाद अब दादरखार जंगल में दिखाई दिया तेंदुआ कहां से आया.
ग्रामीणों में असमंजस
आपको बता दें कि जिस रात यादव परिवार पर तेंदुए ने हमला किया था ठीक उसके एक दिन पहले भी एक अलग घटना घटित हुई थी, जंगल में लकड़ियां तोड़ने गए एक व्यक्ति पर एक तेंदुए ने हमला कर उसे घायल कर दिया था. जिससे ग्रामीणों के बीच इसे लेकर तरह-तरह की चर्चा है कि जंगल में बकरी चराने के दौरान दिखा तेंदुआ वही है जिसने लकड़ी बीनने वाले पर हमला किया था. हालांकि वन विभाग की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जंगल में दिखाई दिया तेंदुआ वही है या कोई दूसरा तेंदुआ.
झिटकी गांव में तेंदुआ ने किया था हमला
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले झिटकी गांव में रात करीब 1 बजे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई थी, जब एक तेंदुआ ग्रामीण परिवार के घर में घुस गया था. घर में सो रहे परिवार के लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था. इस हमले में परिवार के छह सदस्य घायल हुए थे. इस दौरान परिवारजनों ने बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए खुंखार तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया था. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई थी और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था. रविवार सुबह जंगल सफारी रायपुर और कानन पेंडारी जू की 10 सदस्यीय टीम झिटकी पहुंची. करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया गया था. इसके बाद उसे इलाज के लिए जंगल सफारी रायपुर ले जाया गया.
रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के सिर पर चार से अधिक गंभीर चोटों के निशान मिले थे. इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और अंततः तेंदुए ने दम तोड़ दिया. तेंदुए की मौत के बाद वन विभाग ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. हालांकि उसकी मौत का वास्तविक कारण और समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.संवेदनशील रास्तों पर जल्द चेतावनी पोस्टर और बैनर लगाने की बात कही है.वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है - टी. श्रीनिवास,महासमुंद डीएफओ
वन अमले की गश्त बढ़ाने की मांग
एक तरफ हमलावर तेंदुआ मर चुका है, तो दूसरी तरफ दूसरा तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि झिटकी, पंडरीपानी और आसपास के जंगल क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील हैं. ऐसे में जंगल जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना जरूरी है. ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद कई संवेदनशील रास्तों पर अब तक पर्याप्त चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा संबंधी सूचना नहीं लगाई गई है. ग्रामीणों की मांग है कि जंगल से लगे इलाकों में वन अमले की गश्त बढ़ाई जाए और लोगों को जंगल में अकेले जाने से रोकने के लिए जागरूक किया जाए.
फिलहाल दादरखार जंगल में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना के बाद ग्रामीणों की नजर अब जंगल की ओर है.एक तेंदुए के हमले की दहशत से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि दूसरे तेंदुए की खबर ने इलाके में फिर वही डर पैदा कर दिया है.अब देखना होगा कि वन विभाग इस तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि कर पाता है या नहीं और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.
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