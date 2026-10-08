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महासमुंद में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, कोमाखान जंगल में फिर तेंदुआ दिखने से दहशत

महासमुंद में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत ( Etv Bharat )

महासमुंद : महासमुंद जिले के कोमाखान क्षेत्र में तेंदुए की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है. झिटकी गांव में घर में घुसकर एक ही परिवार के छह लोगों को घायल करने वाले तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है.वहीं इसी क्षेत्र में दूसरा तेंदुआ दिखा है,जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. बुधवार को झिटकी से लगे कारीपाठ के दादरखार जंगल में एक ग्रामीण ने तेंदुए को अपनी आंखों के सामने देखा. तेंदुआ दिखते ही ग्रामीण अपनी बकरियां जंगल में छोड़कर भाग गया. घटना के बाद से झिटकी सहित आसपास के जंगल से लगे गांवों में एक बार फिर डर का माहौल है. ग्रामीणों को अब जंगल जाने और अपने मवेशियों को चराने में भी डर लग रहा है. खासकर उन रास्तों पर जहां से ग्रामीण रोजाना जंगल की ओर आते-जाते हैं, वहां लोगों की आवाजाही कम हो गई है.





बकरियां चराते वक्त दिखा तेंदुआ

बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब 1 बजे झिटकी निवासी नान्हूराम चक्रधारी अपनी बकरियां चराने के लिए दादरखार जंगल की ओर गया था. वो जंगल के अंदर नाले के पास पहुंचा ही था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठे तेंदुए पर पड़ी. अचानक सामने तेंदुए को देखकर नान्हूराम घबरा गया. उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो वह बिना देर किए बकरियों को वहीं छोड़कर गांव की तरफ भाग निकला. ग्रामीण के अचानक वापस आने और घटना की जानकारी देने के बाद गांव में भी हड़कंप मच गया.