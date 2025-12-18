ETV Bharat / state

चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में गुलदार की मौत से हड़कंप, जांच में जुटा विभाग

हरिद्वार: चिड़ियापुर स्थित रेस्क्यू सेंटर में एक गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. गुरुवार सुबह अचानक गुलदार की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने रेस्क्यू सेंटर के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक गुलदार को फरवरी माह में जंगल से रेस्क्यू कर रेस्क्यू सेंटर लाया गया था. चिड़ियापुर रेंज में गुलदारों के आपसी संघर्ष हुआ. उस दौरान गुलदार की दोनों आंखों में गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. वह जंगल में पड़ा हुआ था. गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने गुलदार को घायल अवस्था में देखा. बीती 6 फरवरी को वन विभाग की टीम उसे उठाकर इलाज के लिए चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर लाई थी.

रेस्क्यू सेंटर में उसका लगातार इलाज किया जा रहा था. बीते कई दिनों से उसके सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था. गुरुवार सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.गुलदार की अचानक हुई मौत की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया रेस्क्यू सेंटर में उपचार के दौरान गुलदार की मृत्यु हुई है. मौत के कारणों की पुष्टि के लिए गुलदार का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया गुलदार की उम्र करीब सात से आठ वर्ष के बीच थी. उसकी दोनों आंखों में गंभीर चोटें थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. मामले की जांच की जा रही है.