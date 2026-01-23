ETV Bharat / state

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत, रामनगर में गन्ने के खेत में मृत मिला लेपर्ड

बाराखोली रेंज स्थित हाईवे पर एक गुलदार की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि रामनगर में गुलदार मृत मिला.

Ramnagar Leopard
रामनगर में गन्ने के खेत में मृत मिला गुलदार (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर/रुद्रपुर: तराई पूर्वी वन प्रभाग के बाराखोली रेंज स्थित एनएच-74 में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. घटना बीती रात्रि की बताई जा रही है. वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही टीम अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है.

प्रोविजनरी आईएफएस (वन क्षेत्राधिकारी) रेंजर बाराखोली श्रीन पंडित ने बताया कि बीते देर रात पिपलिया के पास एक गुलदार का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, गुलदार 4 साल का नर था. हादसे के कारणों की जानकारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

रामनगर में मृत मिला गुलदार: रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बैलपड़ाव रेंज अंतर्गत पत्ता पानी ग्राम सभा क्षेत्र में एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. तेंदुए का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसे सबसे पहले खेत में गन्ना काट रहे मजदूरों ने देखा. शव दिखाई देने के बाद मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों और वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया.

मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी किरन शाह ने बताया कि शव की स्थिति देखकर यह करीब एक दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृत गुलदार नर है और उसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष के बीच आंकी जा रही है. एसडीओ किरन शाह के अनुसार, तेंदुए के शरीर पर कई घाव पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई हो सकती है. उन्होंने बताया कि इसी क्षेत्र में हाल के दिनों में एक अन्य गुलदार की मौजूदगी भी देखी गई थी. ऐसे में संभावना है कि क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच संघर्ष हुआ हो.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुछ दिन पूर्व पहले भी इसी क्षेत्र के आसपास एक गुलदार का शव मिला था, जिससे वन विभाग सतर्क है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. तेंदुए की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए वन विभाग हर पहलू से जांच कर रहा है. वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की. एसडीओ किरन शाह ने स्पष्ट किया कि मृत गुलदार के सभी अंग सुरक्षित हैं और किसी भी तरह के अवैध शिकार या अंगों की तस्करी के संकेत फिलहाल नहीं मिले हैं. वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल एहतियात के तौर पर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

पढ़ें:

TAGGED:

RAMNAGAR LEOPARD DEAD BODY
RAMNAGAR PATTA PANI
रामनगर लेपर्ड शव
वाहन से गुलदार की मौत
LEOPARD DEAD BODY IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.