ETV Bharat / state

खेतों के बीच दिखा तेंदुए का शावक, श्रृंगी ऋषि पहाड़ी से भटकते हुए राजस्व क्षेत्र पहुंचा

तेंदुए को वन विभाग ने जंगल सफारी नया रायपुर भेजा है. डीएफओ ने कहा कि उसको इलाज की जरूरत है. मादा तेंदुआ को लेकर अलर्ट.

LEOPARD CUB DHAMTARI
तेंदुए का शावक (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 9:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: सिहावा वनांचल क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों को खेतों के बीच एक तेंदुए का शावक दिखाई दिया. जैसे ही यह खबर गांव में फैली, उसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुटने लगे. शावक को देखने के बाद लोगों में मादा तेंदुआ के आसपास होने की आशंका के चलते कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

तेंदुए का बच्चा खेतों में पहुंचा

यह पूरा मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के छिपली पारा गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, करीब 1 साल के तेंदुए का शावक श्रृंगी ऋषि पहाड़ी के नीचे स्थित घने वन क्षेत्र से भटकते हुए राजस्व क्षेत्र तक पहुंच गया. जंगल से सटे खेतों के बीच जब ग्रामीणों की नजर इस शावक पर पड़ी, तो वे हैरान रह गए. कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

धमतरी में तेंदुए का शावक (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शावक को कब्जे में लिया

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम ने स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों को शावक से दूरी बनाए रखने की अपील की. इसके बाद सावधानीपूर्वक तेंदुए के बच्चे को अपने कब्जे में लिया गया. शावक को सुरक्षित गाड़ी में रखकर ब्लॉक मुख्यालय नगरी स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.

जंगल सफारी नया रायपुर में हो रहा इलाज

वन विभाग के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया "तेंदुए के शावक को वन विभाग द्वारा प्राथमिक उपचार और जांच के बाद जंगल सफारी, नया रायपुर भेज दिया गया है. वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल की जाएगी. आगे की स्थिति के अनुसार उसके पुनर्वास को लेकर निर्णय लिया जाएगा. क्योंकि तेंदुए के शावक का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है."

सिहावा नगरी क्षेत्र के अधिकांश गांव पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे हुए हैं. यह इलाका तेंदुआ, भालू जैसे वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इसी कारण यहां आए दिन वन्यप्राणी भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर गांवों की ओर पहुंच जाते हैं. कई बार ऐसे मामलों में ग्रामीणों और वन्यजीवों के बीच टकराव की स्थिति भी बन जाती है.

हाउसिंग बोर्ड का उपायुक्त और लिपिक 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार
इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, शॉप ओनर के बेटे की जलने से मौत
मोबाइल दुकान की आड़ में चल रही थी ई सिगरेट व विदेशी चाकू की बिक्री

TAGGED:

DHAMTARI
तेंदुए का शावक
धमतरी वन विभाग
DHAMTARI FOREST DEPARTMENT
LEOPARD CUB DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.