मानवता की मिसाल! तेंदुए से बिछड़े शावक की ग्रामीणों ने बचाई जान, वन विभाग की मदद से कराया मां-बच्चे का मिलन

यह घटना 29 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब जाहू श्यामनगर गांव के कुछ ग्रामीणों की नजर गांव के पास अकेले घूम रहे तेंदुए के शावक पर पड़ी. शावक को अकेला देख ग्रामीणों को उसके खतरे में होने की आशंका हुई. इसके बाद उन्होंने घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया और शावक को सुरक्षित स्थान पर रखा, ताकि न तो उसे कोई नुकसान पहुंचे और न ही गांव के लोगों को कोई खतरा हो.

रामपुर: जब इंसान और जंगल के बीच टकराव की खबरें आम होती जा रही हैं, ऐसे समय में शिमला जिले के ननखड़ी क्षेत्र में हुई यह घटना इंसानियत की उम्मीद जगाती है. दरअसल, ननखड़ी के जाहू श्यामनगर गांव में ग्रामीणों ने डर या अफरा-तफरी के बजाय मानवता और समझदारी का परिचय दिया. गांव के पास भटके एक तेंदुए के शावक को सुरक्षित रखकर उन्होंने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि समय रहते वन विभाग को सूचना देकर उसे उसकी मां तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई.

शावक को सुरक्षित रखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही रामपुर वन मंडल की टीम मौके पर पहुंची. करीब 10:30 बजे वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने शावक को अपने कब्जे में लिया और उसकी स्थिति का निरीक्षण किया. शुरुआती जांच में शावक पूरी तरह सुरक्षित पाया गया.

मां तक सुरक्षित पहुंचा शावक

डीएफओ रामपुर गुरु हर्ष सिंह ने बताया, "रेस्क्यू टीम ने मौके की परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया. टीम ने अनुमान लगाया कि शावक की मां आसपास के क्षेत्र में ही हो सकती है. इसके बाद शावक को सुरक्षित निगरानी में उसी क्षेत्र में छोड़ा गया. कुछ ही समय बाद तेंदुए की मां वहां पहुंची और अपने शावक को अपने साथ ले गई. इस तरह शावक का सुरक्षित पुनर्मिलन उसकी मां से हो सका."

ग्रामीणों की भूमिका की सराहना

वन विभाग ने जाहू श्यामनगर गांव के ग्रामीणों की सूझबूझ और जिम्मेदारी की खुलकर सराहना की है. विभाग का कहना है कि यदि लोग इसी तरह जागरूकता और संवेदनशीलता दिखाएं, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इस घटना से यह भी साबित हुआ है कि सही समय पर सही कदम उठाने से वन्यजीवों की जान बचाई जा सकती है.

डीएफओ ने बताया कि वन विभाग लगातार वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी कोई वन्यजीव दिखाई दे, तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें और स्वयं हस्तक्षेप करने से बचें.

