ETV Bharat / state

कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा, सूरजपुर के महुली ग्राम पंचायत की घटना

जिस इलाके से तेंदुए का शव मिला है, वो इलाका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है.

LEOPARD CUB FELL INTO WELL
कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: माहुली ग्राम पंचायत में तेंदुए के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. तेंदुए के बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया. तेंदुए का बच्चा कुएं तक कैसे पहुंचा इसका पता लगाया जा रहा है. तेंदुए के बच्चे की मौत से वन्य जीव संरक्षण के कामों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. अब ये जांच का विषय है कि इस घटना में किसकी लापरवाही है.

तेंदुए के बच्चे के शव कुएं से मिला

पानी में डूबे तेंदुए की उम्र करीब 2 साल के आस पास बताई जा रही है. वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया है. आगे की कार्रवाई अब विभाग करेगा. जिस इलाके से तेंदुए का शव मिला है, वो इलाका और उससे लगा जंगल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है. इलाके के लोग बताते हैं कि अक्सर इस जगह पर जंगली जानवर खाना और पानी की तलाश में पहुंच जाते हैं.

शिकार की तलाश में गांव तक पहुंचने का शक

आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ देर रात शिकार या भोजन की तलाश में महुली गांव के पहाड़पारा इलाके में पहुंचा होगा. इसी दौरान खेत के भीतर मनरेगा योजना के तहत बने एक खुले कुएं में वह गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर पहुंचे, तो उन्होंने कुएं में एक जंगली जानवर को मृत अवस्था में देखा. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.

वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाया

ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को घटना की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने पंचनामा कार्रवाई की और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए के शव को कुएं से बाहर निकाला गया. वन अधिकारियों ने तेंदुए की उम्र करीब दो साल बताई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके.

इस घटना ने खुले कुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुएं को ढंका गया होता, तो शायद इस मासूम वन्यजीव की जान बचाई जा सकती थी. घटना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए वन विभाग के रेंजर मेवा लाल पटेल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, लिहाजा वन विभाग का पक्ष सामने नहीं आ सका.

बहरहाल, यह घटना प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी है कि खुले कुओं को सुरक्षित करने की दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

धमतरी के सिहावा में रोड पार करते दिखा शिकारी तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

बारनवापारा अभ्यारण्य का लोगो लॉन्च, तस्वीर में तेंदुआ, गौर और बारहसिंगा को मिली जगह

खैरागढ़-डोंगरगढ़ के बीच फिर तेंदुए की मौत, एक ही वन बेल्ट में बार-बार मौत से उठे सवाल

TAGGED:

MAHULI GRAM PANCHAYAT
SURAJPUR DISTRICT
GURU GHASIDAS NATIONAL PARK
SURGUJA DIVISION
LEOPARD CUB FELL INTO WELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.