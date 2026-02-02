ETV Bharat / state

कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा, सूरजपुर के महुली ग्राम पंचायत की घटना

सरगुजा: माहुली ग्राम पंचायत में तेंदुए के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. तेंदुए के बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया. तेंदुए का बच्चा कुएं तक कैसे पहुंचा इसका पता लगाया जा रहा है. तेंदुए के बच्चे की मौत से वन्य जीव संरक्षण के कामों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. अब ये जांच का विषय है कि इस घटना में किसकी लापरवाही है.

तेंदुए के बच्चे के शव कुएं से मिला

पानी में डूबे तेंदुए की उम्र करीब 2 साल के आस पास बताई जा रही है. वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया है. आगे की कार्रवाई अब विभाग करेगा. जिस इलाके से तेंदुए का शव मिला है, वो इलाका और उससे लगा जंगल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है. इलाके के लोग बताते हैं कि अक्सर इस जगह पर जंगली जानवर खाना और पानी की तलाश में पहुंच जाते हैं.

शिकार की तलाश में गांव तक पहुंचने का शक

आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ देर रात शिकार या भोजन की तलाश में महुली गांव के पहाड़पारा इलाके में पहुंचा होगा. इसी दौरान खेत के भीतर मनरेगा योजना के तहत बने एक खुले कुएं में वह गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर पहुंचे, तो उन्होंने कुएं में एक जंगली जानवर को मृत अवस्था में देखा. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.