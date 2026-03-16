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लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने युवक पर बोला हमला, 10 मिनट तक दो-दो हाथ, ग्रामीणों ने रस्सी से खेत में बांधा

गेहूं के खेत में बैठे तेंदुए के बच्चे ने युवक पर किया हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा वन रेंज के देवीपुरवा गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खेत की ओर जा रहे एक युवक पर तेंदुए के शावक ने अचानक हमला कर दिया. किसान ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 10 मिनट तक तेंदुए से संघर्ष किया और किसी तरह अपनी जान बचाई. शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तेंदुए को काबू में कर लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया. मिली जानकारी के अनुसार देवीपुरवा गांव निवासी अंकुल भार्गव उम्र करीब 30 साल, सोमवार अपने खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में गेहूं के खेत में हलचल दिखाई दी. देखने के लिए वह खेत के पास पहुंचे तो अचानक सामने तेंदुआ दिखाई दिया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, तेंदुआ उनपर झपट पड़ा और उनके हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लिया. खेत में शावक तेंदुए का हमला (Video Credit; ETV Bharat)