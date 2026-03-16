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लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने युवक पर बोला हमला, 10 मिनट तक दो-दो हाथ, ग्रामीणों ने रस्सी से खेत में बांधा

गेहूं के खेत में बैठे तेंदुए ने युवक के हाथ को जबड़ों में दबोच लिया, युवक लगातार मारता रहा मुक्का.

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गेहूं के खेत में बैठे तेंदुए के बच्चे ने युवक पर किया हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:30 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा वन रेंज के देवीपुरवा गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खेत की ओर जा रहे एक युवक पर तेंदुए के शावक ने अचानक हमला कर दिया. किसान ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 10 मिनट तक तेंदुए से संघर्ष किया और किसी तरह अपनी जान बचाई. शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तेंदुए को काबू में कर लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया.

मिली जानकारी के अनुसार देवीपुरवा गांव निवासी अंकुल भार्गव उम्र करीब 30 साल, सोमवार अपने खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में गेहूं के खेत में हलचल दिखाई दी. देखने के लिए वह खेत के पास पहुंचे तो अचानक सामने तेंदुआ दिखाई दिया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, तेंदुआ उनपर झपट पड़ा और उनके हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लिया.

खेत में शावक तेंदुए का हमला (Video Credit; ETV Bharat)

अंकुल ने बताया कि तेंदुए ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया था, बचाव में उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन तेंदुए ने पकड़ नहीं छोड़ी. तब उन्होंने तेंदुए के मुंह पर लगातार मुक्का मारना शुरू कर दिया. करीब 10 मिनट तक चले इस संघर्ष के बाद तेंदुए ने उनका हाथ छोड़ा, जिससे वह खुद को छुड़ाकर पीछे हट सके.

वहीं चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. तेंदुआ छटपटा रहा था. ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उसे रस्सियों से खेत में ही बांध दिया. कुछ देर बाद तेंदुआ शांत होकर खेत में बैठ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया. हमले में अंकुल के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उत्तरी खीरी वन प्रभाग की DFO कीर्ति चौधरी ने बताया, पकड़ा गया तेंदुआ दरअसल एक शावक है. उसे रेस्क्यू कर वन रेंज कार्यालय लाया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. वन विभाग आसपास के क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है.

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