लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई दिनों से मचा रखी थी दहशत

लखीमपुर खीरी : जिले के शारदानगर वन रेंज में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया. खंभारखेड़ा ग्राम पंचायत के कुंवरापुर गांव में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ बकरी के लालच में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है.

पिछले कई दिनों से कुंवरापुर गांव में तेंदुए का खौफ था. तेंदुआ लगातार गांव के आसपास के खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था. रात के समय मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आईं. तेंदुए की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि ग्रामीण शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे. कई किसान खेतों में जाना बंद कर चुके थे, वहीं बच्चों को स्कूल भेजने में भी लोग डर महसूस कर रहे थे.

ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई. शारदानगर वन रेंजर अजय कुमार मल्ल के नेतृत्व में वनकर्मियों की एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गांव और उसके आसपास दिन-रात निगरानी शुरू की. ग्रामीणों के सहयोग से तेंदुए की संभावित छिपने की जगहों की पहचान की गई.