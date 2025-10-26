लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई दिनों से मचा रखी थी दहशत
बकरी के लालच में फंसा शिकारी, दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 4:27 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के शारदानगर वन रेंज में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया. खंभारखेड़ा ग्राम पंचायत के कुंवरापुर गांव में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ बकरी के लालच में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है.
पिछले कई दिनों से कुंवरापुर गांव में तेंदुए का खौफ था. तेंदुआ लगातार गांव के आसपास के खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था. रात के समय मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आईं. तेंदुए की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि ग्रामीण शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे. कई किसान खेतों में जाना बंद कर चुके थे, वहीं बच्चों को स्कूल भेजने में भी लोग डर महसूस कर रहे थे.
ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई. शारदानगर वन रेंजर अजय कुमार मल्ल के नेतृत्व में वनकर्मियों की एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गांव और उसके आसपास दिन-रात निगरानी शुरू की. ग्रामीणों के सहयोग से तेंदुए की संभावित छिपने की जगहों की पहचान की गई.
वन विभाग ने दो बड़े पिंजरे लगाए, जिनमें बकरी को चारा बनाकर रखा गया था. कई दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद रविवार सुबह सफलता मिली, जब तेंदुआ बकरी के लालच में पिंजरे में जा घुसा. पिंजरे का दरवाजा बंद होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई.
शारदानगर वन रेंजर अजय कुमार मल्ल ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया है और उसकी शारीरिक स्थिति की जांच की जा रही है. वन विभाग की प्राथमिकता मानव और वन्यजीव, दोनों की सुरक्षा है. तेंदुए को दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके.
