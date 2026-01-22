ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में ग्रामीणों ने घेरकर तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटा, वन विभाग की टीम ने बचाया, गोरखपुर जू भेजा गया

वन विभाग की टीम रेस्क्यू की तैयारी कर ही रही थी तभी तेंदुआ जाल से निकलकर भाग निकला. चार ग्रामीणों को किया घायल.

पिटाई से बेसुध पिंजरे में तेंदुआ.
पिटाई से बेसुध पिंजरे में तेंदुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबेडकरनगर : सुलतानपुर जिले से भटककर अंबेडकरनगर पहुंचे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है. मालीपुर थाना क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने से कई गांवों में दहशत थी. गुरुवार को वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से पूरे इलाके की घेराबंदी कर कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस बीच ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरकर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी जिससे वह बेसुध हो गया. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ग्रामीणों से सुरक्षित बचाया.

सुलतानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र में नेमपुर घाट के पास किसानों ने फसल की सुरक्षा के लिए जाल लगाया था. जाल में तेंदुआ फंस गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू की तैयारी कर ही रही थी कि तेंदुआ अचानक जाल से निकलकर अंबेडकरनगर की सीमा में दाखिल हो गया. तेंदुआ मालीपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में देखा गया, जिससे ग्रामीण घरों में दुबक गए.

लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मालीपुर पुलिस और अन्य थानों की फोर्स के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान महेशपुर नेमपुर गांव में तेंदुए के हमले से इंद्रेश निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें सीएचसी जलालपुर ले जाया गया. गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं अजय निषाद को भी हल्की चोटें आईं, जिनका इलाज सीएचसी दोस्तपुर में कराया गया. सभा लाल निषाद की उंगली में तेंदुए ने काट लिया, जिनका इलाज सीएचसी जलालपुर में किया गया. धवरूखवा पेडिया गांव निवासी लालजी यादव भी हमले में घायल हो गए.

क्षेत्रीय वनाधिकारी स्नेह कुमार ने बताया कि पुलिस और वन कर्मियों के संयुक्त प्रयासों से तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद तेंदुए को वन क्षेत्राधिकारी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 'बर्थडे गर्ल' की खौफनाक साजिश, रील के खेल में दरोगा को भी फंसाया, जानिए अंशिका की पूरी कहानी

TAGGED:

LEOPARD CAUGHT IN AMBEDKAR NAGAR
LEOPARD ATTACK IN AMBEDKAR NAGAR
AMBEDKAR NAGAR NEWS
अंबेडकरनगर में पकड़ा गया तेंदुआ
LEOPARD CAUGHT IN AMBEDKAR NAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.