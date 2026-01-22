ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में ग्रामीणों ने घेरकर तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटा, वन विभाग की टीम ने बचाया, गोरखपुर जू भेजा गया

अंबेडकरनगर : सुलतानपुर जिले से भटककर अंबेडकरनगर पहुंचे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है. मालीपुर थाना क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने से कई गांवों में दहशत थी. गुरुवार को वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से पूरे इलाके की घेराबंदी कर कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस बीच ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरकर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी जिससे वह बेसुध हो गया. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ग्रामीणों से सुरक्षित बचाया.

सुलतानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र में नेमपुर घाट के पास किसानों ने फसल की सुरक्षा के लिए जाल लगाया था. जाल में तेंदुआ फंस गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू की तैयारी कर ही रही थी कि तेंदुआ अचानक जाल से निकलकर अंबेडकरनगर की सीमा में दाखिल हो गया. तेंदुआ मालीपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में देखा गया, जिससे ग्रामीण घरों में दुबक गए.

लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मालीपुर पुलिस और अन्य थानों की फोर्स के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान महेशपुर नेमपुर गांव में तेंदुए के हमले से इंद्रेश निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें सीएचसी जलालपुर ले जाया गया. गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं अजय निषाद को भी हल्की चोटें आईं, जिनका इलाज सीएचसी दोस्तपुर में कराया गया. सभा लाल निषाद की उंगली में तेंदुए ने काट लिया, जिनका इलाज सीएचसी जलालपुर में किया गया. धवरूखवा पेडिया गांव निवासी लालजी यादव भी हमले में घायल हो गए.