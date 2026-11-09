10 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत शव, "वन विभाग को लगातार दी गई सूचना, फिर भी कुछ नहीं किया"
कई दिनों से गांव में घूम रहा था तेंदुआ, पहले बकरियों को बना चुका है निवाला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:31 PM IST
लखीमपुर खीरी: गोला कोतवाली क्षेत्र के जमुनाबाद फार्म में तेंदुए ने इस कदर कहर बरपाया कि एक परिवार पर दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां रविवार की शाम को घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया. मासूम की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण उसके पीछे दौड़े, लेकिन तेंदुआ उसे गन्ने के खेत की तरफ लेकर भाग गया. रातभर तलाश करने के बाद सुबह गन्ने के खेत से रोहित का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. इस घटना से ग्रामीणों में मातम और वन विभाग के प्रति आक्रोश है.
जानकारी के अनुसार, 10 वर्षीय रोहित पुत्र लाल रविवार शाम को अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान अचानक तेंदुआ वहां पहुंचा और बच्चे की टांग पकड़कर उसे मुंह में दबा लिया. इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाते, तेंदुआ बच्चे को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया. आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तेंदुए का पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिला.
घटना की सूचना मिलते ही गोला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. इंस्पेक्टर अंबर सिंह पुलिस टीम के साथ बच्चे की तलाश में जुट गए. पुलिस और ग्रामीणों ने रातभर गन्ने के खेतों और आसपास के इलाके में अभियान चलाया. ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई. उसके बाद सोमवार सुबह गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला. सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची.
ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुए की मौजूदगी कई दिनों से गांव और आसपास के क्षेत्र में बनी हुई थी. तेंदुआ इससे पहले कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है. वन विभाग को कई बार तेंदुए की सूचना देकर उसे पकड़ने और गांव में सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.
गोला रेंज के रेंजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम तैनात कर निगरानी बढ़ाई जा रही है.
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