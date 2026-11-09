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10 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत शव, "वन विभाग को लगातार दी गई सूचना, फिर भी कुछ नहीं किया"

10 वर्षीय मासूम को उठा ले गया तेंदुआ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: गोला कोतवाली क्षेत्र के जमुनाबाद फार्म में तेंदुए ने इस कदर कहर बरपाया कि एक परिवार पर दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां रविवार की शाम को घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया. मासूम की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण उसके पीछे दौड़े, लेकिन तेंदुआ उसे गन्ने के खेत की तरफ लेकर भाग गया. रातभर तलाश करने के बाद सुबह गन्ने के खेत से रोहित का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. इस घटना से ग्रामीणों में मातम और वन विभाग के प्रति आक्रोश है.

जानकारी के अनुसार, 10 वर्षीय रोहित पुत्र लाल रविवार शाम को अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान अचानक तेंदुआ वहां पहुंचा और बच्चे की टांग पकड़कर उसे मुंह में दबा लिया. इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाते, तेंदुआ बच्चे को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया. आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तेंदुए का पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिला.