मां की गोद से 1.5 साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ; चीखती-रोती रह गई, जंगल के पास मिला क्षत-विक्षत शव
सोहलेवा वन क्षेत्र के नेवलगंज गांव की घटना, रिश्तेदारी में बेटे के साथ आई थी मां, डीएम ने तेंदुए को पकड़ने के निर्देश दिए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 3:28 PM IST
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में तेंदुओं का आतंक जारी है. सोहलेवा वन क्षेत्र मां की गोद से तेंदुआ डेढ़ वर्षीय मासूम को उठा ले गया. मासूम का क्षत-विक्षत शव गांव के बाहर जंगल के पास मिला है. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है. वहीं, बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बच्चे को मुंह में दबाकर ले गया तेंदुआः क्षेत्रीय वनाधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक, सोहलेवा वन क्षेत्र के नेवलगंज गांव में घन्नावती अपने डेढ़ वर्षीय बेटे रोहित के साथ घर के बरामदे में सो रही थी. शनिवार रात करीब दो बजे रोने की आवाज सुनकर आंख खुली तो तेंदुआ बच्चे को मुंह में दबाए हुए लेकर जा रहा था. बच्चे को ले जाता देख धन्नावती ने शोर मचाया. जब तक घर वाले आते, तेंदुआ मासूम को लेकर गायब हो चुका था.
बुआ के घर आया था मासूमः ग्रामीणों ने घटना की जानकारी 112 पुलिस एवं वन विभाग को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू तो बच्चे का क्षत-विक्षत शव गांव के पश्चिम में जंगल के पास मिला. गुरुदासपूरवा गांव निवासी घन्नावती अपने ननद के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी.
तीन टीमें तैनात, ट्रैपिंग कैमरे लगाएः क्षेत्रीय वनाधिकारी मनोज कुमार ने रविवार को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल के पास अभी तक कोई पदचिन्ह नहीं मिला है. तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की टीमें लगाई गई है. जल्द ही तेंदुए को ट्रैप कर लिया जाएगा. जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए ट्रैपिंग कैमरे लगवाए जा रहे हैं. वन विभाग की तीन टीमें बना दी गई है. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाने के निर्देश दिए गए है. वन जीवों के लगातार बढ़ रहे हमलों को देखते हुए ड्रोन कैमरे भी लगवाने के निर्देश दिए गए है. डीएम ने ग्रामीणों से अपील की है कि अपने घर के बाहर बल्ब आदि जलाकर रोशनी जरूर रखे तथा घरों के अंदर से बंद करके सोए. दिन में भी अपने बच्चों को जंगल के आस पास अकेला न जाने दें.
