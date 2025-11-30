ETV Bharat / state

मां की गोद से 1.5 साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ; चीखती-रोती रह गई, जंगल के पास मिला क्षत-विक्षत शव

नेवलगंज गांव में तेंदुए ने बच्चे को बनाया अपना शिकार. ( Balrampur Forest Department )