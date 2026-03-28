ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार का आतंक, बालमणा में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, खिर्सू में बुजुर्ग पर किया हमला

पौड़ी के बालमणा गांव में जहां गुलजार के पिंजरे में कैद हुआ है, तो वहीं खिर्सू इलाके में गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला किया.

pauri
पौड़ी में गुलदार का आतंक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 8:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार के आतंक से लोग काफी डरे हुए है. इसी बीच विकासखंड कोट के बालमणा गांव में एक गुलदार वन विभाग की पिंजरे में कैद हो गया. जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

पकड़े गए गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज मुख्यालय लाया गया. जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया. प्रारंभिक जांच में गुलदार स्वस्थ पाया गया है, हालांकि उसके आदमखोर होने की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

दरअसल, बीती 9 मार्च को ग्राम पंचायत जामला के चिवालु गांव निवासी 48 वर्षीय प्रकाश लाल, जो पेशे से राज मिस्त्री थे, बालमणा में काम करने गए थे. शाम को काम खत्म होने के बाद वह पैदल घर लौट रहे थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे. अगले दिन ग्रामीणों द्वारा खोजबीन की गई तो प्रकाश लाल का शव बालमणा गांव से करीब 300 मीटर दूर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था. आशंका जताई गई थी कि उन्हें गुलदार ने अपना शिकार बनाया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था. ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर गुलदार को आदमखोर घोषित करने और उसे पकड़ने की मांग की थी. ग्रामीणों के दबाव के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सख्त निगरानी शुरू की. इसके तहत 15 सदस्यीय टीम, दो शूटर, छह पिंजरे और 14 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे. एसडीओ गढ़वाल आयशा बिष्ट के अनुसार पकड़ा गया गुलदार करीब 6 से 7 वर्ष का नर है. उसका डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल वन विभाग की टीम एहतियातन क्षेत्र में तैनात रहेगी.

विकासखंड खिर्सू में भी गुलदार का आतंक: एक तरफ जहां विकासखंड कोट में गुलदार को पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है तो वहीं विकासखंड खिर्सू में अभी भी गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है. आज शनिवार 28 मार्च को विकासखंड खिर्सू के ग्राम पंचायत जोगड़ी में गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल बुजुर्ग का उपचार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चल रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार जोगड़ी गांव निवासी हीरा सिंह (73) पुत्र स्वर्गीय फते सिंह सुबह करीब सात बजे गांव के पास स्थित धारे से पानी लेने जा रहे थे. इस दौरान उनके साथ एक ग्रामीण महिला भी मौजूद थी. तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें नीचे की ओर घसीट ले गया. ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग गया, जिससे बुजुर्ग की जान बच सकी.

हमले में हीरा सिंह के दाहिने हाथ और सिर पर गहरे नाखून और दांत के निशान आए हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से घायल को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है. साथ ही गुलदार को आदमखोर घोषित कर शीघ्र कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जा रही है.

क्षेत्र पंचायत सदस्य शरत सिंह नेगी ने बताया कि इलाके में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है. वहीं, वन विभाग की एसडीओ आयशा बिष्ट के अनुसार घटना के बाद क्षेत्र में टीम तैनात कर दी गई है, गुलदार की निगरानी के लिए फॉक्स लाइट, एनआईजर और छह कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं, जबकि वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है.

पढ़ें---

TAGGED:

LEOPARD CAPTURED IN CAGE
PAURI LEOPARD ATTACK
गुलदार पिंजरे में कैद
गुलदार ने किया हमला
LEOPARD TERROR PAURI GARHWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.