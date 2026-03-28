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पौड़ी में गुलदार का आतंक, बालमणा में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ, खिर्सू में बुजुर्ग पर किया हमला

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार के आतंक से लोग काफी डरे हुए है. इसी बीच विकासखंड कोट के बालमणा गांव में एक गुलदार वन विभाग की पिंजरे में कैद हो गया. जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

पकड़े गए गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज मुख्यालय लाया गया. जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया. प्रारंभिक जांच में गुलदार स्वस्थ पाया गया है, हालांकि उसके आदमखोर होने की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

दरअसल, बीती 9 मार्च को ग्राम पंचायत जामला के चिवालु गांव निवासी 48 वर्षीय प्रकाश लाल, जो पेशे से राज मिस्त्री थे, बालमणा में काम करने गए थे. शाम को काम खत्म होने के बाद वह पैदल घर लौट रहे थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे. अगले दिन ग्रामीणों द्वारा खोजबीन की गई तो प्रकाश लाल का शव बालमणा गांव से करीब 300 मीटर दूर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था. आशंका जताई गई थी कि उन्हें गुलदार ने अपना शिकार बनाया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था. ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर गुलदार को आदमखोर घोषित करने और उसे पकड़ने की मांग की थी. ग्रामीणों के दबाव के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सख्त निगरानी शुरू की. इसके तहत 15 सदस्यीय टीम, दो शूटर, छह पिंजरे और 14 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे. एसडीओ गढ़वाल आयशा बिष्ट के अनुसार पकड़ा गया गुलदार करीब 6 से 7 वर्ष का नर है. उसका डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल वन विभाग की टीम एहतियातन क्षेत्र में तैनात रहेगी.

विकासखंड खिर्सू में भी गुलदार का आतंक: एक तरफ जहां विकासखंड कोट में गुलदार को पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है तो वहीं विकासखंड खिर्सू में अभी भी गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है. आज शनिवार 28 मार्च को विकासखंड खिर्सू के ग्राम पंचायत जोगड़ी में गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल बुजुर्ग का उपचार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चल रहा है.