ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में खौफ! शहर में घूम रहा गुलदार, सीसीटीवी में हुआ कैद, वन विभाग अलर्ट

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में इन दिनों गुलदारों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी खौफ में है. आए दिन गुलदार मोहल्लें में घूमते दिखाई दे रहे है. लोगों का सुबह और शाम के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. ऐसा ही एक मामला रुद्रप्रयाग शहर से सामने आया है, जहां तड़के करीब 3.30 बजे गुलदार रुद्रप्रयाग शहर की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया.

रुद्रप्रयाग जिले में लगातार गुलदार की दहशत बनी हुई है. जिले के कई इलाकों में गुलदार देखा जा रहा है. शहर के सच्चिदानंद नगर इलाके में आए दिन गुलदार की आवाजाही बनी हुई है. देर रात को गुलदार शहर में विचरण करने लगता है और घरों के आस-पास पालतू जानवरों की तलाश करता है. रात के समय घरों के पास बैठे कुत्तों को अब तक कई बार गुलदार अपना निवाला बना चुका है.

नगर क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर के अलावा गुलाबराय, भाणाधार, पुनाड़, बेलनी, तिलणी, संगम बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है. बीती रात सच्चिदानंद नगर में दुकानों के सामने गुलदार घूमता नजर आया. यह पूरी घटना किराने की दुकाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात के समय एक गुलदार सड़क पर आता है. इसके बाद वो दुकान के शटर के सामने रुकता है. इधर-उधर देखता है और फिर आराम से आगे निकल जाता है. गुलदार की यह चहलकदमी देखकर इलाके के लोग सहम गए हैं.