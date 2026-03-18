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हरिद्वार भेल इलाके में दिखा गुलदार, कुत्तों से डरकर जंगल की तरफ भागा

हरिद्वार में वन्यजीवों के आतंक की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है. नया मामला भेल क्षेत्र से सामने आया है.

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हरिद्वार भेल इलाके में दिखा गुलदार, (@Social Media)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 1:50 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में राजाजी नेशनल पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में अक्सर जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिलता है. नया मामला भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) से सटी सुभाष नगर कॉलोनी से सामने आया है. यहां लोगों को रिहायशी इलाके में गुलदार नजर आया है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है.

बताया जा रहा है कि सुभाष नगर की बी 11 गली में गुलदार जंगल से निकलकर घरों के बाहर चहल कदमी करता हुआ दिखा, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ. पहले तो गुलदार इधर-उधर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन जब गली के कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो गुलदार जंगल की ओर भाग निकला.

हरिद्वार भेल इलाके में दिखा गुलदार (@Social Media)

हरिद्वार के रिहायशी इलाके में घरों के बाहर गुलदार को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों पहले भी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में भी गुलदार घुस आने से लोग दहशत में आ गए थे. भेल क्षेत्र जंगल से सटा हुआ इलाका है, अक्सर यहां गुलदार कभी सड़कों तो कभी आबादी में नजर आते रहते हैं.

बीती रात एक गुलदार जंगल से निकला और सुभाष नगर की बी ग्यारह गली में घुस आया. गुलदार को देखकर कॉलोनी के कुत्ते भौंकने लगे. कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर कई लोग जाग गए और लोगों में दहशत मच गई. हालांकि डर के कारण कोई बाहर नहीं निकला.

गुलदार की चहलकदमी पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.य सीसीटीवी फुटेज में गुलदार कॉलोनी में घूमता हुआ साफ नजर आ रहा है. वीडियो में गुलदार को देखकर गली में कुत्ते भी भौंकते हुए नजर आ रहे हैं. काफी देर तक चहलकदमी करने के बाद गुलदार फिर से जंगल में लौट गया.

वहीं गुलदार आने से लोग दहशत में हैं और उन्होंने वन विभाग से गुलदार की आबादी में आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, ये इलाका भेल क्षेत्र से लगा हुआ है, जबकि भेल के दूसरी ओर राजा जी टाइगर रिजर्व के जंगल है.

रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि गुलदार की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक वो जंगल में जा चुका है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है. सुभाषनगर क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है. गौर हो कि अभी तक हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लगी हुई थी,. लेकिन अब गुलदार की दस्तक से लोग दहशत में हैं.

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LEOPARD TERROR HARIDWAR
हरिद्वार में गुलदार का आतंक
हरिद्वार भेल में गुलदार
LEOPARD CAPTURED IN CCTV

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