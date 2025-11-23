आखिरकार पकड़ा गया लोहाघाट का आदमखोर गुलदार, ग्रामीण को बनाया था निवाला, लोगों ने ली राहत की सांस
12 नवंबर को लोहाघाट के मंगोली गांव के भुवन राम को बनाया था निवाला, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार
November 23, 2025
चंपावत: लोहाघाट तहसील क्षेत्र के मंगोली इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है. गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग के साथ ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इस गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को चार पिंजरे लगाने पड़े तो दर्जनों ट्रैप कैमरे से नजर रखी गई. इससे पहले मंगोली गांव में गुलदार ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया था. जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी.
12 नवंबर को ग्रामीण को बनाया था निवाला: आखिरकार रविवार यानी 23 नवंबर को चंपावत जिले के लोहाघाट के मंगोली गांव इलाके में दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है. आदमखोर के पिंजरे में फंसने से जनता और वन विभाग को बड़ी राहत मिली है. गौर हो कि बीते 12 नवंबर को गुलदार ने मंगोली के ग्रामीण भुवन राम को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत फैल गई थी.
गुलदार के डर से जंगल जाने से कतरा रही थीं महिलाएं: इतना ही नहीं बच्चों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था. महिलाओं का चार पत्ती के लिए जंगल जाना पूरी तरह बंद हो चुका था. इसके अलावा यह गुलदार मंगोली के आसपास के गांवों में भी लगातार मंडराने लगा था. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था. जनता की ओर से वन विभाग से जल्द से जल्द इस आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग की जा रही थी.
वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए चंपावत डीएफओ के निर्देश पर लोहाघाट वन विभाग की टीम ने रेंजर एनडी पांडे के नेतृत्व में गुलदार को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास चार पिंजरे लगाए. साथ ही जगह-जगह ट्रैप कैमरे भी स्थापित किए गए. इसके अलावा ड्रोन कैमरे की मदद से गुलदार को ट्रेस किया गया. वहीं, गुलदार की मूवमेंट ट्रेस करने के लिए वन विभाग के टीम ने लगातार गश्त भी की.
"रविवार सुबह करीब 5 बजे यह गुलदार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. जो घटनास्थल से कुछ दूरी पर लगाया गया था. यह वही आदमखोर गुलदार है, जिसने 12 नवंबर को एक ग्रामीण को हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. पकड़ा गया गुलदार नर है. जिसकी उम्र करीबन 7 से 8 वर्ष के आस पास है."- एनडी पांडे, रेंजर, लोहाघाट
एक हफ्ते तक वहीं रहने दिया जाएगा पिंजरा: रेंजर एनडी पांडे ने बताया कि इस आदमखोर के पकड़े जाने से क्षेत्र वासियों को बड़ी राहत मिली है. फिलहाल, मंगोली गांव में लगाए गए पिंजरों को एक हफ्ते तक वहीं रहने दिया जाएगा. इस गुलदार को रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा गया है. उधर, गुलदार के पकड़े जाने पर मंगोली के ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का आभार जताया है.
"इस आदमखोर की वजह से पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी. वन विभाग की टीम ने रात दिन कड़ी मेहनत कर आखिरकार इस आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है.जिससे ग्रामीणों का थोड़ा डर कम हो गया है."- रमेश राम, ग्राम प्रधान, मंगोली
चंपावत जिले में हाल के सालों में वन्यजीवों के हमले
- 3 जुलाई 2023 को चंपावत जिले के धूरा सुखीढांक इलाके में घास लेने जंगल गई महिला चंद्रावती को गुलदार ने अपना निवाला बनाया लिया था. यह घटना बूम वन रेंज में हुई थी.
- 18 दिसंबर 2024 को लोहाघाट में रायकोट बुंगा के विजय सिंह पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था. यह घटना लोहाघाट वन रेंज में घटी थी.
- 19 अक्टूबर 2024 को लोहाघाट वन रेंज के रायकोट कुंवर घर के आंगन में खेल रहे तीन साल के बच्चे आरव पुत्र ईश्वर सिंह को हमला कर घायल कर दिया था.
- 13 नवंबर 2025 को बाराकोट च्युरानी निवासी महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था.
- 12 नवंबर 2025 को ग्राम सभा मंगोली धूरा तोक निवासी भुवन राम (उम्र 45 वर्ष) पर गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. यह घटना लोहाघाट वन रेंज में घटी थी.
