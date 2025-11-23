ETV Bharat / state

आखिरकार पकड़ा गया लोहाघाट का आदमखोर गुलदार, ग्रामीण को बनाया था निवाला, लोगों ने ली राहत की सांस

चंपावत: लोहाघाट तहसील क्षेत्र के मंगोली इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है. गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग के साथ ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इस गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को चार पिंजरे लगाने पड़े तो दर्जनों ट्रैप कैमरे से नजर रखी गई. इससे पहले मंगोली गांव में गुलदार ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया था. जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी.

12 नवंबर को ग्रामीण को बनाया था निवाला: आखिरकार रविवार यानी 23 नवंबर को चंपावत जिले के लोहाघाट के मंगोली गांव इलाके में दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है. आदमखोर के पिंजरे में फंसने से जनता और वन विभाग को बड़ी राहत मिली है. गौर हो कि बीते 12 नवंबर को गुलदार ने मंगोली के ग्रामीण भुवन राम को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत फैल गई थी.

पकड़ा गया लोहाघाट का आदमखोर गुलदार (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

गुलदार के डर से जंगल जाने से कतरा रही थीं महिलाएं: इतना ही नहीं बच्चों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था. महिलाओं का चार पत्ती के लिए जंगल जाना पूरी तरह बंद हो चुका था. इसके अलावा यह गुलदार मंगोली के आसपास के गांवों में भी लगातार मंडराने लगा था. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था. जनता की ओर से वन विभाग से जल्द से जल्द इस आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग की जा रही थी.