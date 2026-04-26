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बहराइच:आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई लोगों पर कर चुका था जानलेवा हमला

बहराइच: यूपी के बहराइच जिले के कतर्नियाघाट इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है. विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में कैद होने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली. उन्होंने राहत की सांस ली है. वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से तेंदुए को रेंज कार्यालय तक लाया.जहां पर डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिन कर रहे हैं.

बता दें कि जिले के कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के लोहरा ग्राम में कई दिनों से आतंक का पर्याय बन तेंदुआ लगातार कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुका था. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. नाराज ग्रामीणों की ओर से वन विभाग पर तेंदुए को पकड़ने में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा रहे थे. जिसके बाद विभाग की ओर से गांव निवासी मनोहर की आम के बाग में पिंजरा लगाया गया था. तेंदुआ जैसे ही शिकार की तलाश में पिंजरे में घुसा वह कैद हो गया. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने चैन की सांस ली है.