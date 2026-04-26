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बहराइच:आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई लोगों पर कर चुका था जानलेवा हमला

बहराइच में आतंक का प्रयाय बना तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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पिंजरे में कैद तेंदुआ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:22 PM IST

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बहराइच: यूपी के बहराइच जिले के कतर्नियाघाट इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है. विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में कैद होने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली. उन्होंने राहत की सांस ली है. वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से तेंदुए को रेंज कार्यालय तक लाया.जहां पर डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिन कर रहे हैं.

बता दें कि जिले के कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के लोहरा ग्राम में कई दिनों से आतंक का पर्याय बन तेंदुआ लगातार कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुका था. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था. नाराज ग्रामीणों की ओर से वन विभाग पर तेंदुए को पकड़ने में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा रहे थे. जिसके बाद विभाग की ओर से गांव निवासी मनोहर की आम के बाग में पिंजरा लगाया गया था. तेंदुआ जैसे ही शिकार की तलाश में पिंजरे में घुसा वह कैद हो गया. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने चैन की सांस ली है.

इस पूरे मामले में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अपूर्व दीक्षित ने बताया कि तेंदुआ लगातार गांव में घूम रहा था. जिसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था. जिसमें तेंदुआ कैद हो गया है. उन्होंने बताया कि यह मादा तेंदुआ है उसकी उम्र करीब 7 वर्ष की है. डॉक्टर का पैनल इसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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LEOPARD CAPTURED IN BAHRAICH
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बहराइच में पिजरे में कैद तेंदुआ
LEOPARD CAPTURED IN BAHRAICH

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