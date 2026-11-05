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पौड़ी में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, महिला को बनाया था निवाला, लोगों को मिली डर से राहत

पौड़ी में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार ( PHOTO-ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: खिर्सू ब्लॉक के तरुली गांव में महिला पर जानलेवा हमला करने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया है. गुरुवार सुबह गुलदार के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नागदेव रेंज पौड़ी ले आई. फिलहाल वन विभाग की ओर से गुलदार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है.

घटना के मुताबिक, 9 अक्टूबर को तरुली गांव में गुलदार ने 48 वर्षीय महिला को निवाला बना दिया था. इस घटना के बाद से तरुली समेत आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ था. ग्रामीणों में गुलदार की लगातार सक्रियता को लेकर भय बना हुआ था और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और उसे मारने की मांग की थी.