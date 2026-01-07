ETV Bharat / state

अल्मोड़ा के रानीधारा में गुलदार पिंजरे में कैद, अटका रखी थी स्थानीय लोगों की सांसें

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीधारा क्षेत्र में लंबे समय से दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया. गुलदार के पिंजरे में फंस जाने के बाद वन विभाग से लेकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. यह गुलदार पिछले काफी समय से इलाके में सक्रिय था और कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका था.

रानीधारा क्षेत्र में गुलदार ने अटका रखी थी लोगों की सांसें: बता दें कि रानीधारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से स्थानीय लोगों काफी खौफजदा थे. रात को लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे. लोगों में डर था कि समय रहते गुलदार को पकड़ा नहीं गया तो वो किसी व्यक्ति पर भी हमला कर सकता है. क्योंकि, अंधेरा होने के बाद गुलदार की चहलकदमी बढ़ गई थी.

रानीधारा में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार: इसी को लेकर क्षेत्र के लोगों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी. क्षेत्रवासियों की मांग पर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया. बुधवार यानी 7 जनवरी की सुबह तड़के गुलदार पिंजरे में फंस गया. उसकी गुर्राहट सुनकर रानीधारा के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लिया.