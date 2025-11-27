ETV Bharat / state

पौड़ी: पिंजरे में कैद हुआ चार साल का गुलदार, लोगों में अभी भी डर का माहौल

पौड़ी जिले में बीते कुछ समय से गुलदार के आतंक से लोग काफी दहशत में हैं.

पिंजरे में कैद हुआ चार साल का गुलदार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read
पौड़ी: डोभाल ढांडरी और कोटी गांव में एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी पहुंचाया, जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

दरअसल, हाल ही के दिनों में डोभाल ढांडरी और कोटी क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों के चलते ग्रामीणों में भारी दहशत फैली हुई है. इसी को देखते हुए वन विभाग पौड़ी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टीमों का गठन करते हुए ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा नियमित गश्त भी की जा रही है. साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिसमें एक पिंचरा कोटी गांव के पास लगाया था, जिसमें आज गुलदार फंस गया

पिंजरे में कैद हुआ चार साल का गुलदार (ETV Bharat)

गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां जारी रहने से वन विभाग के लिए चुनौती कम नहीं हुई है. लोगों का कहना है कि जब तक क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वन विभाग को सतर्कता और निगरानी बढ़ानी होगी.

रेंजर पौड़ी दिनेश नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटी क्षेत्र के समीप दो पिंजरे लगाए गए थे, जिनमें से एक पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है. गुलदार की उम्र लगभग चार वर्ष आंकी गई है. पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Pauri Leopard
बीते कुछ समय से गुलदार के आतंक से लोग काफी दहशत में हैं. (ETV Bharat)

गौरतलब है कि कोटी गांव में हुई महिला की मौत के बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर शूट करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. वहीं डोभाल ढांडरी में घायल महिला के हमले के बाद वहां भी निगरानी और पिंजरे लगाने की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं. वन विभाग ने साफ कहा है कि मनुष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. जंगल से सटे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और घास-लकड़ी लेने जंगल की ओर जाने वाली महिलाओं को टीम की सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है.

साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि अकेले जंगल या सुनसान रास्तों पर न जाएं. स्थानीय लोग अब भी दहशत में हैं, क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में एक से अधिक गुलदार सक्रिय हो सकते हैं. इसलिए वन विभाग ने कैमरों और गश्त को और तेज कर दिया है, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पकड़ा गया गुलदार ही हमलों के लिए जिम्मेदार था या नहीं. गुलदार के कैद होने से भले क्षेत्र में थोड़ी राहत महसूस हुई हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ग्रामीणों और वन विभाग दोनों की एक ही कोशिश है मानव जीवन सुरक्षित रहे और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

