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तीन हफ्ते बाद पिंजरे में कैद हुई दहशत बनी मादा तेंदुआ, दो युवकों पर हमला कर किया था घायल

अल्मोड़ा: भैंसियाछाना ब्लॉक के छानी गांव में पिछले 22 दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बनी मादा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया. तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

बीते माह 19 तारीख को घर से दुकान की ओर जा रहे एक ग्रामीण पर मादा तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया था. हमले में ग्रामीण घायल हो गया था. इससे एक दिन पूर्व भी तेंदुए ने एक अन्य ग्रामीण पर हमला किया था. लगातार दो दिनों तक हुए हमलों के बाद गांव में भय का माहौल पैदा हो गया था. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायल ग्रामीण को उपचार के लिए अल्मोड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया था.

ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा स्थापित किया और अलग-अलग स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए. वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. करीब एक सप्ताह बाद पिंजरे में तेंदुए का एक शावक कैद हुआ. टीम ने शावक का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया. हालांकि, मादा तेंदुए के नहीं पकड़े जाने से ग्रामीणों की चिंता बनी रही.